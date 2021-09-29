По следам Дюма и Монферрана: В Ленобласти открыли «французский» туристический маршрут

Путь объединил места, где известные иностранцы оставили свой след. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отношения между двумя странами - Россией и Францией - не всегда были гладкими. Вспомните 1812-й! Но историю стереть или переписать нельзя. На территории Ленинградской области есть много мест, связанных с известными деятелями французского происхождения.

Изучив немало литературы, областные историки и эксперты составили маршрут по местам региона, связанным с именитыми французами. Назвали его «Французский след». Открытие маршрута приурочили к перекрестному году межрегионального сотрудничества России и Франции.

- Я надеюсь, что этот маршрут будет пользоваться спросом, - говорит куратор маршрута, специалист Информационно-туристского центра Ленобласти Любовь Бейдина.

СЕМЬ ТОМОВ О РОССИИ

В центре внимания создателей маршрута оказался Дюма-отец. Мало кто знает, что его записки в свое время стали одними из первых путеводителей по Ленобласти.

Интересно, что в эпоху царствования Николая I Дюма в Россию не пускали. Императору не понравился роман «Учитель фехтования», где один из главных героев - декабрист. Оттепель по отношению к романисту началась, когда после смерти отца на престол взошел Александр II. Вот тогда француз объехал всю Россию и написал семь томов «Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию», которые потом публиковал на протяжении четырех лет.

На остров писателя привлек не Конь-камень, а тюлени, о которых он прочел в книгах. Фото: Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь

В первую очередь писатель посетил Санкт-Петербург и Петербургскую губернию, ныне территорию Ленобласти. Он побывал в Шлиссельбурге, где услышал историю об Иване IV, который провел жизнь в заточении. А в 1858-м посетил остров Коневец. Этот удивительный клочок суши с исполинским камнем - одна из точек нового туристического маршрута.

«Я уже не помню, где я прочел, что окрестности острова населены тюленями какой-то мелкой породы, настолько мелкой, что их можно было убить даже палкой, - писал Дюма. - Но так как я не абсолютно доверяю тому, что читал, я решил захватить с собой вместо палки ружье, правда, и оно мне иногда служило чем-то вроде палки. Вдруг мы заметили нескольких огромных тюленей, огромных, как котики, и черных, как бобры, которые, увидев нас своими круглыми огромными глазами, поспешили уплыть в озеро. Ни один из них не осмелился приблизиться на расстояние выстрела. Это предостережение охотникам, которые хотели бы убить тюленя на Ладоге».

«ГОРЫ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ФОРМ»

Побывал романист и в Кексгольме - так тогда назывался Приозерск.

- В путевых записках он рассказывал о том, как плыл с кексгольмскими перевозчиками по Вуоксинскому разливу, - напомнили в пресс-службе областной администрации.

«...Вновь появляются гранитные горы самых фантастических форм. Большая крутизна и обрывы наводили на мысль, что вот-вот окажемся в одном из самых гористых кантонов Швейцарии… По мосту въехали на небольшой остров, где расположен город Кексгольм. Там землянику предлагали еще чаще, и при въезде в город можно было подумать, что мы прибыли создать конкуренцию между торговцами ягодами страны. Нас, надо сознаться, пленили опрятные улицы, застроенные по обеим сторонам деревянными домами», - описывал Приозерск Дюма.

Собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы построен в 1847 году по проекту заграничного архитектора. Фото: Собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы

Правда, в путевых записках этому городу досталось мало места. Писателю не повезло с экскурсоводом или, как их тогда называли, проводником. Тот пытался рассказать Дюме об узнике и темницах полуразрушенной крепости Корела.

«Память бравого гида была затянута такими тучами, что вскоре я потерял надежду увидеть просвет в его рассказе», - резюмировал француз.

Побывал Александр Дюма и в окрестностях Каарлахти - сейчас это поселок Кузнечное. Кстати, он связан с Францией не только через романиста. Собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Кузнечном построен в 1847 году по проекту французского архитектора Луи Висконти - весьма именитого товарища. Он не только принимал участие в возрождении живописного и готического стилей, но и был разработчиком проекта надгробного памятника Наполеону І в Париже, а также одним из архитекторов, разрабатывавших проект строительства Французской национальной библиотеки.

ПАВИЛЬОН ДЛЯ «НАРЦИССА»

Еще одна точка нового маршрута - Выборг и парк Монрепо. Туристам предложат пешеходную экскурсию по парку и покажут, какое отношение к нему имеет выдающийся зодчий первой половины XIX века Огюст Монферран. В частности, он оформил источник «Нарцисс».

«Проводница рассказывала нам, что вода источника славится целебною силою, вкусом и свежестью, - такое воспоминание об источнике оставила Анна Керн в 1829 году. - Действительно, я такой воды отроду не пивала».

В Выборге внимание туристов обратят скалы и источник в парке «Монрепо». Фото: Артем КИЛЬКИН

На самом деле раньше этот источник называли «Источником Сильмии». Барон Николаи написал поэму о водной нимфе, которая пожалела влюбленного пастуха и вернула ему зрение. По заказу владельца имения Монферран в 1820-х годах выполнил проект павильона над источником: с чугунной решеткой, нишей для статуи и маской льва, из которой текла струя воды. А Николаи приобрел немного поврежденную статую Нарцисса. Оттуда и пошло его название.

А еще, бывая здесь, Монферран присмотрел в окрестностях Монрепо розовый гранит. Из него позднее был вырублен монолит и все части пьедестала Александрийской колонны в Санкт-Петербурге. И это неудивительно, ведь именно граниты делают Монрепо уникальным парком, определяя здесь все: от рельефа до растительности.

КСТАТИ

Идея, реализованная во «Французском следе», уже получила продолжение. Специалисты Ленобласти проработали аналогичные шведский, финский, немецкий, итальянский туристические маршруты. Они объединили локации региона, связанные с известными деятелями из этих стран, некогда гостивших в Ленобласти.