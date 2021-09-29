В парке Павловска открыта экспозиция, посвященная музыкальному вокзалу

Сегодня парк в Павловске — любимое место тихих прогулок многих горожан, а когда то здесь гремела музыка и собиралось блестящее общество. Автор фото — Дарья Каменская.

О том, что первоначально слово «вокзал» не имело отношения к путешествиям, знают далеко не все. Что такое «музыкальный вокзал» и в чем уникальность этого явления рассказывает новая выставка, открытая для широкой публики.

29 сентября 2021 года в парке в ГМЗ «Павловск» открылась экспозиция с этнографическими материалами, посвященными истории первого в России музыкального вокзала. Именно он дал название «вокзал» всем последующим станциям на российских железных дорогах, где пассажиры ожидали поезда. Прежде «воксалами» называли увеселительные места, где проходили гуляния с танцами маскарадами по аналогии с общественным садом Vauxhall в пригороде Лондона.

Павловский вокзал был неотъемлемой частью Царскосельской железной дороги. Поначалу он был задуман для притяжения столичной публики, которая опасалась новаций и предпочитала передвигаться в каретах, а не пользоваться новым, невиданным до этого видом транспорта – паровозом. Так Павловский вокзал стал уникальным явлением для всего мира, по сути это была филармония на железной дороге.

Выставка представит для широкой общественности материалы об ожидающем восстановлении концертном ом зале и первой филармонии на железной дороге. Автор фото — Дарья Каменская.

С выступления цыган в сентябре 1838 года начались регулярные концерты. С 1856 года в течение десяти сезонов выступал Иоганн Штраус (сын). В последующем дирижировали на вокзале выдающиеся музыканты А.К. Глазунов, Р.М. Глиэр, А.К. Лядов. Здесь выступали Л.В. Собинов, А.Д. Вяльцева, С.С. Прокофьев, пел Ф.И. Шаляпин, танцевала Анна Павлова.

Открытие экспозиции приурочено к 185-летию первого «катания» публики на Царскосельской железной дороге, которое состоялось 27 сентября 1836 года. Сам Павловский музыкальный вокзал открыл двери публике немного позже, 22 мая 1838 года.

На выставке представлены уникальные сохранившиеся фотографии XIX и начала XX веков с видами на главный фасад, помещения и концертный зал утраченного здания. Можно будет ознакомиться с историческими планами комплекса, фотографиями поезда у перрона 1912 года, галереи Дебаркадера 1917 года, зала ожидания 1927 года и другими иконографическими материалами. Экспозиция расскажет об этапах развития и историю комплекса до последних дней его существования.