«Зенит» забил четыре безответных мяча «Мальме» и добился крупнейшей в истории победы в Лиге чемпионов

"Зенит" победил шведский "Мальме" со счетом 4:0 в рамках Лиги чемпионов. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» разгромил шведский «Мальме» со счетом 4:0 во втором матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 21/22. Сине-бело-голубые доминировали на протяжении практически всего матча, нанеся по воротам соперника 18 ударов, 9 из которых пришлись в створ. Гости же ответили только шестью «выстрелами» по воротам Крицюка, три из них попали в молоко.

Зенитовцы активно начали встречу, прессингуя шведов и разыгрывая комбинации. Быстрый гол не стал удивлением – на 9-й минуте Клаудиньо забежал в центр штрафной, получил отличный пас от Сантоса, а затем пробил голкипера «Мальме». Затем петербуржцы на время отдали мяч гостям, ожидая от них ошибки для возможности контратаки. Однако далее сверхопасных моментов не было ни у первых, ни у вторых.

Болельщики "Зенита" почтили память жертв блокады Ленинграда перед началом матча с "Мальме". Фото: СОЦСЕТИ

Вторую половину встречи на поле, можно сказать, присутствовал только один клуб. «Зенит» забил второй гол усилиями Кузяева, откликнувшегося на прекрасный навес Ракицкого. Затем Далер имел шанс убежать один на один с вратарем, но его проброс мяча прервал Анель Ахмедходжич – причем, рукой. После просмотра VAR судья «выписал» игроку гостей красную карточку.

- Если быть честным, то красную можно было дать. Но это та ситуация, когда сложно дать объективную оценку, - признался на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон. – Я всегда разочарован, когда мы проигрываем. Конечно, влияет бюджет клуба нашего соперника. Тяжело играть против таких футболистов вдесятером. Но мы перегружали края, создавали шансы, но не были столь эффективными. А последние два мяча – это довольно больно…

Против шведов особенно были хороши бразильцы. Фото: ФК "Зенит"

Добили «Мальме» бильярдный гол Алексея Сутормина и чутье Вендела, сыгравшего на добивании. Итого «Зенит» добился крупнейшей в своей истории победы в Лиге чемпионов.

- Победа точно не самая легкая. Первый тайм мог закончиться и с другим результатом. После удаления играть стало существенно легче. Результат нас, конечно, радует, устраивает. Я поздравляю ребят и болельщиков. Уверен в ответной игре с «Мальме» нам будет гораздо сложнее, - подытожил наставник сине-бело-голубых Сергей Семак.

Добавим, что «Зенит» располагается на третьем месте в своей группе, однако фавориты, «Челси» и «Ювентус» свой матч пока не сыграли. К слову, три очка, взятые с «Мальме», стали первыми для петербуржцев в ЛЧ за 22 месяца.