Новые скульптуры, «старый» Щелкунчик и ларьки: Какой будет Рождественская ярмарка в Петербурге за 60 млн рублей

Главная Рождественская ярмарка в Петербурге вновь будет оформлена по мотивам "Щелкунчика". Фото: Олег ЗОЛОТО

До Нового года еще несколько месяцев, но уже стали известны подробности проведения главной Рождественской ярмарки в Петербурге. По традиции она развернется на Манежной площади, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах. Работать ярмарка будет с 18 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Сейчас в городе ищут подрядчиков, которые оборудуют и оформят территорию. Судя по данным сайта госзакупок, уже объявлено порядка 30 аукционов на общую сумму около 60 миллионов рублей. К слову, в прошлом году на Рождественскую ярмарку потратили примерно такую же сумму. «КП-Петербург» узнала, на что готовят денежки в этом году и как будет выглядеть праздничная зона.

Полюбившиеся горожанам мышки останутся, но будут и новые объекты. Фото: Олег ЗОЛОТО

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Тематика Рождественской ярмарки останется прежней – в духе сказки Гофмана «Щелкунчик». Оформление, полюбившееся петербуржцам, будут использовать уже третий год подряд. Вернется «мышиное королевство» с фигурками сказочных грызунов – конькобежцами, жонглерами, эквилибристами и музыкантами. Появятся и главные герои сказки, Щелкунчик и Маша, в скульптуре «Механическая шкатулка». Вновь установят елки с пышными украшениями: большую с подиумом и еще одну – поменьше. Не обойдется без ярких гирлянд, флажков и фонариков. Будет работать детская карусель и паровозик. К празднику подготовят сцену. И конечно, откроются торговые домики и лавочки с сувенирами и едой.

Новая скульптура - воздушный шар со Щелкунчиком и Машей. Фото: zakupki.gov.ru

На установку, обслуживание и демонтаж всех «старых» декораций уйдет порядка 21 миллиона рублей. И это самая внушительная сумма среди всех аукционов. Однако в нее войдет и создание нескольких новых объектов для ярмарки. У паровозика, например, появится оформленная станция остановки. А еще среди новых элементов – две декоративные группы «Волшебный город» в виде фасадов сказочных домиков. В одной из них, судя по документам, разместят известные по предыдущим годам Домик Деда Мороза и Дом ремесел.

Еще из «новинок» – две большие скульптуры. Первая – высотой в 6,5 метров – будет представлять собой старинный воздушный шар с корзиной, в которой красуются Щелкунчик и Маша. На изготовление этого объекта отдельно готовы выделить 1,8 миллион рублей. Вторая скульптура – яркий 8-метровый торт с мышиным королем и его армией. Потратить на нее планируют 4,2 миллиона рублей.

Еще одно новое украшение - восьмиметровый торт. Фото: zakupki.gov.ru

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ

В прошлом году на ярмарке работали 118 торговых точек: 48 – с продовольственными товарами, 35 – с сувенирами и 35 лавочек общественного питания. В этом году таких домиков будет тоже не меньше сотни. Кроме того, появится новый тип – модные сегодня торговые павильоны-контейнеры. На текущий ремонт и содержание всех домиков-лавок, которые будут работать в течение ярмарки, предусмотрено, к слову, еще около 2 миллионов рублей.

На ярмарке появится новая декорация - "Волшебный городок". Фото: zakupki.gov.ru

Немалую сумму придется потратить и на бесперебойное энергоснабжения всех объектов на территории – 5,2 миллиона рублей. А на установку и демонтаж звукового и светового оборудования уйдет еще 1,1 миллион. А вот его аренда обойдется еще в 1,2 миллиона

Конечно, придется вложиться и в уборку всей зоны ярмарки. На ручную очистку от пешеходных дорожек, декоративных объектов, мест общественного питания, мусорных баков, туалетов потратят 2,1 миллион рублей. Потребуется и механизированная уборка, вывоз снега специальным транспортом и посыпка дорожек песко-соляной смесью – за 3,1 миллиона рублей. На установку и демонтаж туалетных кабинок уйдет еще более 800 тысяч рублей.

Большая нарядная елка снова украсит Манежную площадь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, необходимо будет обеспечить безопасность праздничных гуляний. Так, на работу постов охраны, дневное и ночное патрулирование выделят более 10 миллионов рублей. На противопожарную безопасность – 500 тысяч. А дежурство бригады скорой помощи на территории в течение праздника оценили в 783 тысячи рублей.