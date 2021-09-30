Погладил птичку – уехал в больничку: У петербургских голубей нашли опасную болезнь, которая может передаваться человеку

Орнитоз у птиц вызывают… хламидии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Возбудитель орнитоза обнаружен в голубином помете петербургских птиц. То есть покормив с руки наглого уличного голубя или поддавшись на уговоры частных заводчиков на Невском «сделать милую фотосессию с птичкой», можно без особого труда загреметь в больницу. Дело в том, что голуби являются переносчиками опасной инфекции – орнитоза. И эта инфекция очень легко передается от пернатых к человеку. Об этом «КП-Петербург» рассказали в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории.

Как уточняет заведующая диагностической лабораторией Татьяна Титова, орнитоз у птиц вызывают… хламидии. Но не те, о которых вы подумали, а особый их вид, характерный именно для пернатых. Тем не менее в человеческом организме эти бактерии тоже приживаются без проблем.

Голуби являются переносчиками опасной инфекции – орнитоза. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Орнитоз – общее заболевание у человека и животных, - отмечает Татьяна Титова. – Оно известно давно, наличие его возбудителя в организме голубей – не новость. Но в последнее время мы все чаще наблюдаем, как люди либо кормят голубей, либо фотографируются с ними – и, зачастую, даже не подозревают о том, какой угрозе подвергаются.

Все дело в том, что птичьи хламидии, объясняет Татьяна Титова, способны передаваться в том числе воздушно-капельным путем – чтобы заразиться, достаточно вдохнуть пыль, в которой до этого искупался больной голубь, или захватить летающие в воздухе микроскопические частички его пуха и перьев. При этом опасность может исходить не только от «беспризорных» уличных птиц, но и от вполне ухоженных и здоровых на вид «домашних».

Орнитоз легко передается от пернатых к человеку. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Заводчики, конечно, знают об орнитозе, стараются не допускать его распространения, а больных птиц оперативно лечить, - констатирует эксперт. – Но это только в том случае, если заводчик ответственный. К сожалению, проверить это никак нельзя - вы же не будете, к примеру, требовать от фотографов на Невском проспекте справки на каждого голубя.

У человека орнитоз проявляется лихорадкой, общей интоксикацией и сухим кашлем. Если болезнь вовремя распознать и не начать лечить, она может обернуться поражением легких и центральной нервной системы, а самое главное – миокардитом, воспалением сердечной мышцы. Одним словом, это явно не так цена, которую можно и нужно платить за красивое фото с птичкой.