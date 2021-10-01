99 процентов заведений общепита в Петербурге привили сотрудников от ковида

До 1 октября все городские бары, рестораны, кафе и фуд-корты должны были привить не менее 80 процентов сотрудников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня в Санкт-Петербурге наступил день «икс». До 1 октября Смольный обязал все городские бары, рестораны, кафе и фуд-корты привить не менее 80 процентов сотрудников. А кто не успеет, тому… Выяснили, что будет «тому» и стоит ли ждать массовых закрытий общепита.

К ОКТЯБРЮ ГОТОВЫ

Удивительно, но настроение в отрасли общепита царит приподнятое. Ведь массовая вакцинация работников обошлась без заметных эксцессов и, в целом, удалась.

- Все изо всех сил пытались выполнить предписание, - отметил директор представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге Александр Марков. - Конечно, без сложностей не обошлось: на начальных этапах не было понимания, где прививать и как прививать, наблюдались проблемы с иностранными работниками. Ну и общие проблемы нас стороной не обошли: нехватка вакцины, отсутствие выбора, долгое ожидание «Спутника Лайт».

К 30 сентября в Петербурге прошли вакцинацию и получили QR-коды 11 250 заведений общепита. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сложности возникли и с сотрудниками - добровольно подставлять плечо под шприц с вакциной захотели не все. При этом мер воздействия на подчиненных у руководства баров, ресторанов и кафе практически не было, кроме разве что отстранения от работы. Но и этот вопрос удалось худо-бедно уладить.

В целом, по данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, к 30 сентября прошли вакцинацию и получили QR-коды 11 250 заведений общепита - 99 процентов от общего количества. Поэтому коллективный иммунитет для баров, ресторанов и кафе можно считать достигнутым.

ДИССИДЕНТАМ ПОМОГАТЬ НЕ БУДУТ

Оставшемуся одному проценту грозят санкции. Причем как со стороны комитета (проверки, следом штрафы и приостановка работы, а в случае рецидива - временный запрет деятельности), так и со стороны арендодателя, если речь идет о фуд-кортах и кафе в торговых центрах. Так, управляющий партнер инвестиционной компании Fort Group, которая контролирует 10 крупнейших ТЦ Петербурга, Максим Левченко рассказал «Комсомолке», что мешать работе арендаторов, не выполнивших предписание Смольного, не будут - но и помогать, если их вдруг закроют, не планируют.

Фуд-корт в городе продолжают работу в обычном режиме. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Одно дело, когда возникает форс-мажор, каким был полный локдаун 2020 года, - отметил Максим Левченко. - Тогда можно пойти навстречу, договориться - что мы, собственно, и сделали, практически полностью отменив арендную плату. Другое дело, когда есть предписание, даны сроки и возможность его выполнить, а оно в итоге не выполняется. Здесь мы уже никакой помощи предоставлять не будем.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается нестабильной. В городе отмечается новый рост заболеваемости: зараженных становится больше, коек в больницах - меньше, а объемы госпитализации растут. Однако в Смольном отмечают, что положение дел «контролируемое», а четвертой волны пандемии - по крайней такой же активной и грозной, как первые три, - скорее всего, удастся избежать.