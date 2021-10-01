Царский торт: Как создавали кулинарный шедевр для свадьбы потомка Романовых

Кондитер Майкл Льюис- Андерсон вот уже 20 лет создает шедевры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специально для приготовления торта на свадьбу наследника дома Романовых, которая состоится 1 октября, в Северную столицу из Европы прибыл кондитер Майкл Льюис- Андерсон. В сладком деле он уже почти 20 лет, создает лакомства для бельгийской королевской семьи, угощал и королеву Елизавету II в ее 89-й день рождения. Но этот торт для князя Георгия Михайловича и его невесты считает самым дорогим в своей карьере.

Торт создавался по уникальному дизайну. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Нет, не потому, что там серебро или бриллианты в украшении: там такого нет. Потому что это подарок, - смущаясь, рассказал «Комсомолке» в Петербурге Майкл. - Я польщен, что пригласили именно меня для создания праздничного торта. Он бесценен, потому что эксклюзивный. Подобный обошелся бы заказчику в 70 000 евро.

Чтобы успеть создать сладкий шедевр, кондитер приехал в город на Неве за две недели до торжества. Все элементы будущего торта бережно пронес в коробках - боялся, что таможня не пропустит, и только накануне составил композицию.

Венчает торт яйцо Фаберже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Когда придумывал дизайн, вдохновился угощением, которое было на свадьбе королевы Виктории и принца Альберта в 1840 году, - показывает рисунки кондитер. - Если их сравнить, вы сразу увидите, что они похожи, но невеста внесла некоторые коррективы.

Тысячи мелких и крупных цветов, двуглавый орел на одном из трех ярусов и яйцо Фаберже на самом верху - все сделано вручную из сахарной пасты. Каждый элемент имеет значение: цветы апельсина символизируют свадьбу и королеву Викторию, которая завела традицию делать большие торты на бракосочетание, ромашки и ландыши олицетворяют Россию, а лилия - родину невесты, Италию.

Мастер уделял внимание малейшим деталям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Высота сладкого арт-объекта 1,8 метра. Да этим тортом можно было бы накормить тысячу людей! Но, увы, это произведение искусства, а не десерт: внутри вместо коржей - пенопласт. Это сделано специально, чтобы сохранить его для истории. После банкета метровый торт отправится в музей Санкт-Петербурга.

Но без угощения гостей никто не оставит. Кондитер приготовил и настоящий торт. Правда, он будет размером с обычный пирог. Вместо фигурок жениха и невесты его украсит эксклюзивная бутылка игристого стоимостью 30 000 евро.

После торжеств это произведение искусства отправится в музей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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