В Ленобласти поймали мигрантов, воровавших ограды могил на металлолом

Сборщиков металла задержали на кладбище в деревне Суоранда под Петербургом. Фото: Предоставлено "КП-Петербург".

Охотников за металлом поймали на Пундоловском кладбище, расположенном в деревне Суоранда под Петербургом. Утром 1 октября посетители и работники кладбища заметили «Газель», в которую мужчины, похожие на приезжих, закидывали металлические оградки и решетки.

- Сегодня, около 10:00 на Пундоловском кладбище поймали воришек, спиливавших оградки и памятники на металлолом. «Газель» остановили на выезде с кладбища, - рассказали «КП-Петербург» очевидцы происшествия.

Одного из "металлистов" передали полиции. Фото: Предоставлено "КП-Петербург".

По их словам, злоумышленников было трое но двое успели сбежать. Лишь одного из сборщиков металла удалось передать наряду полиции, который прибыл не слишком быстро.

Сейчас по факту произошедшего ведется проверка. По словам сотрудников кладбища, писать заявление на злоумышленников намерены как они сами, так и родные похороненных, чьи могилы пострадали от рук «металлистов».