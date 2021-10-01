Гостям свадьбы князя Романова в Петербурге вручат памятные медали по старинной традиции

Венчание князя Романова - первое в Петербурге за последние 127 лет - прошло в Исаакиевском соборе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге гостям, приглашенным на свадьбу князя Георгия Романова и его избранницы Ребекки Беттарини, вручат памятные посеребренные медали. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 1 октября, рассказал советник Канцелярии Ее Императорского Величия по взаимодействию с общественными организациями и органами государственной власти Кирилл Немирович-Данченко

- Это так называемая настольная медаль, на которой изображены профили жениха и невесты – вернее, теперь уже, конечно, мужа и жены – указаны их имена, город, где происходило торжество, и дата, - сообщил Немирович-Данченко. – Это давняя традиция, в Европе она известна с 17-го века, в Россию пришла чуть позже – в 18-м.

Вручение памятных медалей пройдет также в пятницу, 1 октября, во время торжественного гала-ужина в Этнографическом музее. Ожидается, что всего награды от императорский фамилии удостоятся 600-650 человек.

Напомним: венчание князя Георгия Романова и Ребекки Беттарини прошло в Исаакиевском соборе. Торжество собрало почти 1 500 гостей – как иностранных королей и принцесс, так и представителей российской элиты. Невеста венчалась в белом платье с шестиметровым шлейфом, который несли юный фрейлины. Обряд для молодых проводил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.