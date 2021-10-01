Грузинские князья, золотые монеты и шестиметровый шлейф невесты: Самые яркие моменты венчания наследника династии Романовых в Петербурге

Венчание князя Георгия Романова состоялось в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 октября Исаакиевской собор в Санкт-Петербурге на два часа провалился в другое время. Век этак в восемнадцатый, не меньше. В одном из главных храмов Петербурга прошло венчание Георгия Романова – наследника тех самых Романовых, которые правили Россией на протяжении трех столетий – и его избранницы, итальянки Ребекки Беттарини.

Торжественная церемония прошла в Исаакиевском соборе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первое впечатление от «царского» венчания – многолюдно. И очень, очень торжественно. Никогда еще, пожалуй, с самой Октябрьской революции, в Петербурге не достигалась такая высокая концентрация титулованных особ. Какой там ПМЭФ – на ПМЭФ гостят всего-то-навсего президенты и министры, а в Исаакии собрались короли, принципы, принцессы, герцоги и герцогини, от последнего короля Болгарии Симеона II и принцессы Изабель Лихтенштейнской до светлейших князей грузинских из династии Багратиони. Всего венчание посетило около 500 почетных гостей. Изначально расчет был на 1 000, но в дело вмешался ковид, и количество гостей пришлось подсократить.

На церемонию собралось больше 500 гостей - сплошь титулованные особы, от королей до герцогов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не было недостатка и в помпезных нарядах. Официальный протокол (мы краем глаза подглядели одно из пригласительных, рассылавшихся почетным гостям Канцелярией Ее Императорского Величия) предписывал мужчинам являться в мундирах или строгих «дневных костюмах со светлым галстуком», а женщинам – в «дневных платьях средней длины со шляпой или мантильей». Ну, вы и сами все видите на фотографиях – комментарии тут, как говорится, излишни.

Это первая в Санкт-Петербурге свадьба представителей династии Романовых за последний 127 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В самом Исаакии гостей распределили сообразно статусу. В президиуме прямо напротив входа разместились родственники молодоженов – сама великая княжна Мария Владимировна и ее двоюродная сестра Элена Керби со стороны мужа и дипломат Роберто Беттарини и Карла Вирджиния Каччаторе со стороны невесты. Остальные выстроились вдоль алтаря по правую руку.

На церемонии присутствовали в том числи сама великая княгиня, мать Георгия Романова Мария Владимировна (слева) и ее дворюродная сестра Эрен Керби. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Венчал молодых сам митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Помогал ему в этом переводчик – текст торжественной клятвы и пожелания долгих лет и семейного благополучия он тут же построчно переводил на английский для иностранных почетных гостей и самой госпожи Беттарини. Последняя, к слову, произвела своим появлением настоящий фурор – она была облачена в белоснежное атласное платье с шестиметровым шлейфом, на котором красовался императорский герб. Шлейф несли юные фрейлины в изумрудных нарядах. С одной из них – самой маленькой, по имени Марфа – «Комсомолка» даже успела познакомиться и поговорить.

Ребекка Беттарини произвела фурор, появившись в атласном белом платье с шестиметровым шлейфом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Меня Ребекка попросила! – заявил нам счастливый ребенок. – Мы с ней друзья! Она очень добрая всегда, у нее есть собака Зонг, мы с ней играем, когда видимся. А перед тем, как шлейф нести, мы тренировались – моя старшая сестра играла Ребекку вчера, объясняла мне, что делать.

Молодые появились в соборе порознь. Ребекку Беттарини к мужу подвел ее отец, дипломат Роберто Беттарини. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, любопытная деталь – по словам наших собеседников из числа гостей, протоколом было запрещено приносить на венчание цветы и подарки; иначе новоявленные супруги в них бы попросту утонули. Однако совсем без подарков Георгия Романова и Ребекку Беттарини не оставили. Так, например, из Рязанской области в Петербург специально для того, чтобы отдать дань уважения наследникам императорской фамилии, привезли платок тончайшей ручной вышивки, сработанный в почти утраченной в наши дни технике «кадомский вениз». Петербургские художники Сергей Морозов и Елизавета Скорикова презентовали молодым портрет княжны Марии Владимировны, выписанный в полный рост – на его создание ушел целый год. Кроме того, дарили иконы – в том числе икону Ксении Петербургской из часовни на Смоленском кладбище – и памятные монеты, в том числе из чистого золота.

На выходе из собора молодых встречала толпа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К моменту, когда церемония завершилась, у Исаакиевского собора уже выстроилась толпа зевак. Кто-то узнал про венчание случайно, кто-то – целенаправленно ехал через весь город, желая воочию увидеть, как нам признавались, «важное историческое событие». В какой-то момент людей стало так много, что в дело пришлось вмешаться полицейским – толпа выплеснулась на проезжую часть, и ее сгоняли обратно на тротуар.

Георгий Романов и Ребекка Беттарини вот уже три года постоянно живут в России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Провожал новоявленных супругов почетный караул из числа солдат Преображенского лейб-гвардии полка – одним словом, все как старые-добрые имперские времена. В какой-то момент из толпы раздались крики «Горько!». Молодые общему настрою поддались и тут же, на ступенях собора, подарили друг другу первый после венчания поцелуй. А потом и еще один – специально для тех фотографов и операторов, кто не успел поймать этот романтичный момент. Ну а спустя еще несколько минут роскошный черный «Роллс-Ройс», урча мотором, увез Георгия Романова и его избранницу прочь – сначала в Петропавловскую крепость, где супруги возложили цветы к усыпальнице Александра III, а потом в Этнографический музей на званый ужин. Cмотрите больше снимков в нашей фотогалерее