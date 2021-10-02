«Молоды душой, несмотря на возраст»: в доме ветеранов снова праздник

В день пожилых людей в Петербурге поздравляли ветеранов войны и труда. Фото: Алена КЛИМОВА

Вот уже 30 лет в самый разгар осени октябрь начинается с празднования международного дня пожилых людей. Старость для каждого из нас понятие знакомое - хотя бы на словах. К сожалению, не у всех с приходом почтенного возраста рядом остаются родные и близкие. Так и многие ветераны остались одни, их приютил Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2 на Петроградке. Сейчас там 80 подопечных, большинство из которых не имеют родственных связей, но рады гостям.

Сегодняшний день стал особенно радостным - ведь бабушек и дедушек посетило сразу так много гостей, да еще и праздник с задорными артистами организовали, подарки подарили и угостили разными вкусностями. «Комсомольская правда» также стала гостем мероприятия, сумев запечатлеть радостные улыбки на лицах стариков.

Напомаженные бабушки и нарядные дедушки

Подопечные Дома ветеранов, видно, готовились к приему гостей: многие бабушки с легким макияжем, нарядные - в платьях и туфельках, а дедушки в выходных костюмах, в наглаженных рубахах. Все-таки для них сегодня настоящий праздник, да еще и молодежь в гости пришла - хочется показать им, что в душе, несмотря на возраст, сами ветераны еще молоды, а в глазах остался блеск молодости.

Старики искренне радовались, как дети, каждому доброму слову гостей и выступлениям артистов. Фото: Алена КЛИМОВА

Исполняющий обязанности директора Дома-интерната ветеранов войны и труда № 2 Александр Нацепинский также отметил особую радость своих подопечных в этот день. Ведь ветеранов навещают сейчас редко - многие о них совсем позабыли. Поэтому руководитель призывает молодежь, да и вообще всех неравнодушных петербуржцев, и вне праздника приходить в гости к бабушкам и дедушкам.

- Хотелось бы, чтобы гости приходили к нам чаще, вне праздников. Для наших подопечных это огромная эмоциональная поддержка, необходимый им знак внимания. Им ведь не хватает внимания, они когда-то многое пережили, поэтому важно каждый день им созвать позитивное настроение, - рассказал Александр Нацепинский.

Кадетский корпус Пансиона СК РФ одарил вниманием и подарками даже тех, кто не смог присоединится к праздничной программе. Фото: Алена КЛИМОВА

По состоянию здоровья не все жители Дома-интерната смогли присутствовать на празднике. Но о них никто не забывал! Юные представители Пансиона СК РФ поднялись в каждую комнату к старикам и лично поздравили их. Одной из таких бабушек оказалась коренная петербурженка Вера Попова. Ей уже 95 лет, прошла блокаду Ленинграда, а сейчас осталась совсем одна. Как только к ней зашли молодые ребята - заплакала, не от горя - от радости видеть гостей. Любой желающий также может порадовать ее - придя в гости, для этого необходимо лишь обратиться в Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2, отзывчивые сотрудники расскажут ,как можно помочь их подопечным - в первую очередь вниманием.

Возраст песням и танцам не помеха

Поздравить ветеранов с Днем пожилых людей собралось немало приезжих организаций, каждая из которых чем-то да помогала в организации. Представители Пансиона СК РФ приехали в составе своих юных воспитанниц, которые играли на скрипке, читали стихи - в общем порадовали стариков. Еще и школьники ГБОУ СОШ № 51 и ГБОУ СОШ № 89 подготовили стихи для зрителей. Это не единственные творческие номера, казачий ансамбль «АТАМАН» смог зажечь огоньки в сердцах у бабушек, которые даже танцевали, подпевали.

Творческие коллективы, кадеты и школьники стали яркой частью программы благотворительного праздника. Фото: Алена КЛИМОВА

Помимо артистов стариков осыпали искренне добрыми пожеланиями и полезными подарками представители Муниципального Совета внутригородского МО СПБ МО, строительной компании ПСК Групп, бьюти-клуба Ирины Заретской. Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи высказал поддержку и благословение, а фонд «Доброделы Петербурга» привезли цветы - кустовые гвоздики. Ведущей и главным деятелем вечера была культуролог Светлана Макеева.

Столы на празднике наполнились различными вкусностями: пирогами, фруктами, сладостями и любимым у ветеранов Дома-интерната чаем каркаде. Фонд «Пища Жизни» в этот раз, помимо вкусняшек на столах, также лично каждому вручил выпечку - с собой, чтобы и после мероприятия можно было выпить чая.

Девиз главных кормильцев этого дня - «чтобы не было голодных» Фото: Алена КЛИМОВА

О ПРАЗДНИКЕ

1 октября - Международный день пожилых людей. В 1991 году его ввели в обиход дабы почтить своим вниманием старшее поколение. Старики - это ведь открытая дверь в историю, кладезь целой истории жизни за плечами. Почему бы сегодня лишний раз не вспомнить о своих возрастных родных и навестить их, порадовать добрым словом и вниманием? Жизнь не вечна, балуйте своих близких, как в рамках таких вот праздничных дат, так и в обычные дни.