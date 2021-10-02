Молодой бизнесмен из Петербурга заживо сгорел, разбившись на суперкаре Audi R8 в Москве

От дорогого суперкара осталась только горка обгорелых деталей. Фото: кадр с видео /соцсети

Страшная авария унесла жизнь молодого петербургского бизнесмена Романа М. В ночь на 2 октября он разбился в Москве на своем суперкаре Audi R8. Машина на огромной скорости врезалась в разделительное ограждение на улице Нижние Мневники, разлетелась на части и вспыхнула. Водитель сгорел заживо.

- На улице Нижние Мневники в районе дома 62А автомобиль наехал на препятствие и загорелся. На месте работают оперативные службы. Водитель автомобиля погиб, - сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

По данным источников в правоохранительных органах, автомобиль был зарегистрирован на 21-летнего жителя Санкт-Петербурга, который последнее время жил в Москве. В городе на Неве, столице и нескольких регионах России он имел фирмы, которые занимались арендой недвижимости.

Летом 2021 года молодой предприниматель даже искал себе личного помощника «по ежедневным рабочим и формальным вопросам». В обязанности сотрудника входило ведение бухгалтерского отчета по ИП руководителя и двух-трех ООО «без оборота или с минимальным оборотом денежных средств».

Автомобиль, на котором бизнесмен разбился, был куплен всего несколько месяцев назад, но за ним уже числились десятки штрафов за превышение скорости. Стоимость Audi R8 составляет около 11 миллионов рублей.