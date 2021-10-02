В Петербурге рэп-исполнительницу и тиктокершу Сашу RARRI HOOD Космос изрезали ножом из-за пиццы

На певицу Сашу RARRI HOOD Космос с ножом набросилась соседка. Фото: Предоставлено "КП-Петербург"

Несколькими резаными ранами и лужей крови закончилась попытка поесть пиццы у петербургской рэп-исполнительницы Саши Космос, известной также как RARRI HOOD. Вечером 28 сентября она с друзьями заказала пиццу на съемную квартиру, которую арендовали блогеры тик-ток-хауса, но, по ее словам, курьер ошибся дверью и отдал заказ соседям. Те оказались проблемными и просто съели чужую еду. В ответ на претензии они набросились на девушку с ножом.

- Это все произошло на Плесецкой,10. Ребята заказали пиццу, но курьер ошибся и отдал ее соседям. Ребята зашли к ним, но женщина с мужем вылетела из двери, у нее нож в руках был, у мужа - отвертка. Но он особо в драку не лез, а его жена набросилась на Сашу. А потом закрылись в квартире. Потом приезжала полиция, выламывала дверь. Женщину задержали, но нож не нашли, видимо успела выбросить,- рассказал корреспонденту «КП-Петербург» друг Саши, музыкант и продюсер Егор Шейн.

Конфликт с соседями возник из-за доставленной не туда пиццы. Фото: Предоставлено "КП-Петербург"

Сам он в тот день был в Москве, но сразу прилетел, как ему сообщили о происшествии. У его подопечной несколько резаных ран на лице и голове, а также синяки от побоев.

- Саша сейчас дома, в больнице ей зашили раны, но от госпитализации она отказалась. Но лечится не в той квартире, там была съемная, мы ее арендовали буквально на несколько суток. И за это время было два конфликта. За день до драки та самая женщина ломилась к нам в дверь и просила помощи, так как муж ее избивает. Тоже приезжала полиция, но никого не забрали, - сообщил Егор.

Драка закончилась вызовом скорой и полиции. А вот нож не нашли. Фото: Предоставлено "КП-Петербург"

Сейчас, по его словам, на нападавшую завели уголовное дело, но оставили под подпиской о невыезде. Что будет в дальнейшем, музыканты пока не знают. Они очень надеются, что агрессивную супружескую пару изолируют от общества на долгое время.

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