Под Петербургом студент убил мать и 3-летнюю сестру

СК завел дело после убийства матери и 3-летней девочки в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Всеволожского района Ленобласти задержала 21-летнего молодого человека, студента одного из вузов города на Неве, которого подозревают в убийстве собственной матери и 3-летней сводной сестры. Тела погибших были найдены днем 2 октября в квартире жилого дома в поселке Бугры, граничащего с Петербургом.

- 2 октября 2021 года около 15:00 в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в квартире дома 5 по улице Шекспира мужчина нанес ножевые ранения женщине и ее несовершеннолетнему ребенку. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. В квартире был обнаружен труп 3-летней девочки с ножевыми ранениями, а также ее 46-летняя мать в тяжелом состоянии, также с ножевыми ранениями, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - В квартире по подозрению в совершении данного преступления был задержан 21-летний сын раненной женщины от первого брака. По предварительным данным, пока супруги находились в магазине молодой человек ножом убил девочку, а после возвращения супругов ранил свою мать.

На место трагедии кроме полиции прибыли следователи регионального управления СК России.

- После получения информации на место происшествия незамедлительно выехал заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Ленинградской области. В группе работают следователи-криминалисты аппарата управления, а также сотрудники полиции, - сообщает пресс-служба Следкома.

Сейчас молодой человек помещен в изолятор временного содержания. С ним работают следователи, которые устанавливают мотивы расправы. Позднее будет решен вопрос о мере пресечения подозреваемому до суда. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.

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