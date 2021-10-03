«Показывал игры на телефоне»: Сотрудник МЧС полтора часа развлекал ребенка, пока его пьяная мать ходила в магазин за алкоголем

Сотрудник МЧС развлекал ребенка до прихода родителей Фото: "Красное село. Транспортный коллапс"

В Красном селе сотрудникам МЧС пришлось примерить на себя работу няня. Жители дома на Краасногородской улице ночью услышали плач ребенка с балкона шестого этажа и обратились за помощью в МЧС. Приехавшие спасатели решили не ломать дверь и поднялись к мальчику с помощью выдвижной лестницы. Оказалось, что ребенок проснулся дома совсем один, испугался, стал кричать и звать маму, которой дома в этот момент не оказалось.

- Ребенок лет шести звал маму, высовывался из окна, поэтому ситуация была опасной, - рассказывают соседи ребенка в группе "Транспортный коллапс. Красное село". - В квартиру пожарные проникли через окно. Выяснилось, что мамаша ребенка с сожителем ушли за алкоголем в знаменитый местный круглосуточный алкомаркет и забыли, что дома остался один ребенок.

Спасатели забрались в квартиру через окно Фото: "Красное село. Транспортный коллапс"

В итоге пожарные решили, что оставлять ребенка одного опасно и негуманно. Взять на себя роль няня вызвался глава пожарного подразделения. Он развлекал ребенка до прихода родителей.

- Мальчик рассказал, что проснулся один и испугался, - пояснили "КП-Петербург" в ГУ МЧС по Петербургу. - Дверь квартиры была заперта на ключ, поэтому изнутри ее было не открыть. Вскрывать ее не стали, потому что знали, что мать ребенка должна быть неподалеку. Ждать ее вместе с ребенком остался командир отделения. Он провел с ребенком 1,5 - 2 часа. Сотрудник развлекал мальчика, показывая ему игры на телефоне.

Ребенок плакал на балконе Фото: "Красное село. Транспортный коллапс"

Пришедшие родители хоть и были подшофе, но все равно удивились такому гостю. Кроме пожарного их встречали и сотрудники полиции, которые провели с ними профилактическую беседу.

Сам же сотрудник МЧС, развлекавший ребенка, сейчас на отдыхе.