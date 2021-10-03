«Срочно собери 10 миллионов рублей»: В Ленобласти после странного СМС пропала беременная жена бизнесмена

Женщина пропала в ночь с 1 на 2 октября Фото: СОЦСЕТИ

В Ленинградской области разбираются в странной пропаже 35-летней жены бизнесмена. Обеспокоенный 46-летний предприниматель позвонил в полицию и сообщил, что в ночь с 1 на 2 октября его супруга ушла из дома и не вернулась. Самого мужчины дома в этот момент не было. О случившемся ему сообщил сын пропавшей. После этого коммерсанту пришло странное сообщение от супруги: "Нужно срочно 10 миллионов рублей, все серьезно. Когда соберете, пишите сюда". После этого женщина на связь не выходила.

- Пропавшая женщина находится на 5 месяце беременности. Ее телефон отключен, - сообщил "КП-Петербург" источник.

"КП-Петербург" связалась с коммерсантом. Однако он заявил, что ему некогда комментировать произошедшее. Тем не менее, его родственники подтвердили, что пропавшую до сих пор не могут найти. На вопрос, нужно ли дать ориентировку об исчезновении, родные бизнесмена сообщили, что поговорят со следствием.

Женщина до сих пор не найдена Фото: СОЦСЕТИ

У пропавшей зеленые глаза и русые волосы. С собой она взяла телефон Iphone 12 Pro. Из дома супруга коммерсанта уехала на белом BMW 320 Х-Drive.

Сам бизнесмен занимается установкой печей, котлов, дымоходов и каминов в Ленинградской области. Средний ценник - 60 тысяч рублей.

Пропавшая женщина последний раз появлялась в соцсети 1 октября. На ее странице стоит статус: "Да здравствует новая эпоха моей жизни".