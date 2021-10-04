Ольга Старовойтова умерла на 74-м году жизни. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге умерла сестра Галины Старовойтовой Ольга. Она скончалась минувшей ночью. О смерти известного в городе ученого-религиоведа сообщил ее знакомый, депутат Заксобрания Северной столицы Борис Вишневский.

- Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку, - написал он в соцсетях.

На страничке в Фейсбуке самой Ольги Старовойтовой уже начали появляться слова соболезнования: «Светлая память»; «Царствие небесное! Что случилось?»; «Светлая память светлому человеку», - пишут петербуржцы.

Напомним, что Ольга Старовойтова была младшей сестрой политика Галины Старовойтовой, застреленной в Петербурге 20 ноября 1998 года.

Ольга являлась членом Международного союза журналистов, религиоведом по образованию, а после смерти сестры возглавляла общественный фонд «Музей Галины Старовойтовой».

Ольге Старовойтовой было 73 года, причины ее смерти не называются. Время и дата прощания, а также место похорон станут известны позднее.

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