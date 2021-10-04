В Смольном разъяснили ситуацию с новой отменой массовых мероприятий в Петербурге из-за коронавируса

О том, что в России - и в том числе в Петербурге - массовые мероприятия запрещаются из-за роста заболеваемости коронавирусом, СМИ сообщили в понедельник, 4 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что в России из-за роста заболеваемости коронавирусом отменяются все массовые мероприятия наделали шуму и среди журналистов и среди читателей. Тем более что авторы сообщений ссылались на крайне весомый источник – главу Роспотребнадзора Анну Попову. Однако, как выяснила «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» в понедельник, 4 октября, опасаться нечего – никаких дополнительных ограничений ни в России в целом, ни в Северной столице в частности не планируется.

Как сообщил нам источник, знакомый с ситуацией, все дело в том, что фразу Анны Поповой, из-за которой и поднялась информационная волна, вырвали из контекста.

Спортивные мероприятия также не запрещаются - хотя на этот случай, как сообщили в Смольном, все готово. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На данный момент все массовые мероприятия – любые мероприятия, которые проводятся на территории Санкт-Петербурга – осуществляются и согласовываются в соответствии с Постановлением № 121, - уточнил источник. – Каких-то новых указаний по ситуации на данный момент никому не поступало. Но, подчеркиваю – на данный момент. Все может измениться в любую минуту.

Точно так же ничего о каких-либо «дополнительных ограничениях» не слышали и в аппарате вице-губернатора Бориса Пиотровского, курирующего городскую культуру.

- Сегодня постановление № 121 и так запрещает проведение на территории города каких-либо массовых мероприятий, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором, - уточнили в аппарате. - То есть все уличные мероприятия свыше 75 человек и так у нас согласовываются отдельно, руководствуясь федеральными рекомендациями.

Наконец, в комитете по спорту и вовсе к проблеме (мы все же попросили рассмотреть ее хотя бы гипотетически) и вовсе отнеслись философски.

- Мы уже были в ситуации, когда, например, проведение спортивных мероприятий было запрещено в принципе, - констатировал председатель комитета Антон Шантырь. – Были в ситуации, когда спортивные мероприятия проводились, но без зрителей. Так что вся эта история у нас отработана, стратегии и меры известны и понятны. Если говорить отдельно о каких-то крупных мероприятиях – к примеру, матчах с участием футбольного клуба «Зенит» - то для игроков и работников стадионов у нас созданы все условия: все вакцинированы, организованы так называемые «чистые зоны», создана возможность онлайн-трансляций и так далее.

Для полноты картины мы запросили комментарий и у петербургского Роспотребнадзора, однако на момент публикации материала ответ на наш вопрос не поступил. Зато откликнулся Роспотребнадзор федеральный – с той же самой риторикой.

Тем не менее рост действительно есть - эпизодически заболеваемость взлетает до уровня прошлой зимы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию, - значится в официальном письме от пресс-службы ведомства. - Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось.

Одним словом, для Петербурга ничего не меняется – хотя уровень заболеваемости у нас и остается крайне нестабильным (3 октября, например, было выявлено 2 494 новых случая – больше, чем когда-либо начиная с 30 января). Но если вдруг изменится – все к этому, судя по всему готовы.

Так что выдыхаем и живем дальше.