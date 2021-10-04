Работа общественного транспорта на время закрытия Биржевого моста в Санкт-Петербурге: Схема. Как изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

Работа общественного транспорта на время закрытия Биржевого моста в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 9 октября 2021 года Биржевой мост уходит на капитальный ремонт. Проезд и проход по нему будет закрыт до ноября 2022 года, а работы продолжатся вплоть до весны 2023 года. Работа общественного транспорта на время закрытия Биржевого моста в Санкт-Петербурге изменится. Теперь все автобусы и троллейбусы, которые ранее проезжали по переправе, отправятся через Тучков мост.

КАКИЕ МАРШРУТЫ ИЗМЕНЯТСЯ

С 9 октября 2021 года по ноябрь 2022 года будут изменены следующие маршруты:

Автобус №10 и 191;

Троллейбус №7.

Все они будут перенаправлены на Тучков мост. На время ремонта после Дворцового моста транспорт будет идти по Университетской набережной, 1-й Кадетской линии Васильевского острова, Тучкову мосту. Количество транспорта на этих направлениях будет сохранено.

КОГДА ОТКРОЮТ БИРЖЕВОЙ МОСТ

Проезд и проход по Биржевому мосту откроют в ноябре 2022 года. Но, так как это первый за 60 лет капитальный ремонт переправы, работы продолжатся до весны 2023 года. Сложившаяся еще в императорской России традиция, открывать мосты после строительства или крупного ремонта ко дню города, получит новую жизнь. Ожидается, что откроют его к 320-летнему юбилею Петербурга.