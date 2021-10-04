«На этом рынке зарабатывают миллиарды»: Что происходит на «Апрашке» после выселения торговцев

Торговцы на Апрашке с распростертыми объятиями ждут своих покупателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 30 сентября компания «Апраксин двор», сдававшая в аренду 20 тысяч квадратных метров на одноименном рынке в центре Петербурга, заявила о ликвидации. Планировалось, что эти площади перейдут в управление городу - Агентству по развитию имущественного комплекса. Заработанные с арендаторов деньги хотели направлять на сохранение памятников архитектуры - в том числе самой «Апрашки».

Настроение у здешних предпринимателей всегда приподнятое. Такой бизнес. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но ситуация на Апраксином дворе нисколько не изменилась. Журналисты «Комсомолки» отправились на базар и увидели, что торговые ряды по-прежнему кишат продавцами и покупателями. Разве что местные обитатели, которые раньше прятали лица от камер и просили прессу покинуть территорию «Апрашки», стали гораздо охотнее общаться с с представителями СМИ и больше не стесняются позировать перед объективами. Оказалось, привыкли.

- Как торговали, так и торгуют, - рассказывает продавец «брендовых» кроссовок по 750 рублей, представившийся Нуриком. - Весь переезд - только разговоры. Об этом уже 20 лет говорят, а рынок продолжает работать. А вот на ремонт корпуса закрывают - это правда. Но кто будет съезжать отсюда, когда здесь состояния сколачивают?!

Атмосфера на базаре не изменилась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один торговец заявил, что он и многие его коллеги сами просят чиновников навести на рынке порядок и уже долго ждут вмешательства со стороны властей. По его словам, только это поможет исправить «бардак», который царит на «Апрашке» десятилетиями.

- Я тут уже давно торгую - с 2003 года. Как были дырки в асфальте, так и остались. Старинные здания рушатся. На этом рынке зарабатывают миллионы и миллиарды, но никто так и не удосужился навести здесь порядок за все время, - посетовал предприниматель.

Покупателей на рынке меньше не стало. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так почему очередные сообщения о закрытии части рынка и переезде торговцев, как и в предыдущие разы, оказались только словами? Логичнее было бы предположить, что заинтересованные лица, которые имеют доход с коммерческих площадей, нашли способ снова помешать закрытию. Но есть и официальная причина.

- Мы пока не получили документы на управление площадями, - дали лаконичный комментарий в Агентстве по развитию имущественного комплекса. На то, чтобы навести на рынке порядок, ведомству дали полгода.

Некоторые корпуса Апраксина двора скоро начнут ремонтировать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, 20 тысяч квадратных метров, о которых идет речь, составляют чуть более одной десятой от общей площади «Апраксина двора». Поэтому даже закрытие и дальнейшая передача части рынка новой организации погоду не поменяют. Ведь эти «квадраты» вновь займут такие же арендаторы.