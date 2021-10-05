Президента Санкт-Петербургского центра спортивного танца задержали за сексуальное насилие над ребенком 24-летней давности

СК нашел предполагаемого насильника спустя 24 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские следователи смогли найти подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки, которое произошло в самом центре города 24 года назад. Тогда неизвестный мужчина затащил ребенка в подвал дома на Кирочной улице и надругался, но установить предполагаемого преступника удалось лишь сейчас.

- Установлено, что 23.10.1997 в подвале дома 49 по улице Салтыкова-Щедрина (ныне улица Кирочная) мужчина 1953 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 1987 года рождения (на момент совершения было 10 лет), проживавшей в том же доме, - сообщает источник «КП-Петербург».

А 4 октября 2021 года по подозрению в совершении преступления был задержан уже пенсионер, ранее работавший тренером и даже бывший президентом Международной ассоциации спортивных танцев. Известно, что мужчина - известная в спортивных кругах фигура, он являлся организатором и судьей многих мероприятий.

По уголовному кодексу 1996 года мужчине грозило от 8 до 15 лет лишения свободы, однако сейчас сроки давности по делу уже прошли. И не смотря на то, что следствие еще не окончено, привлечь предполагаемого насильника к ответу шансов практически нет.

На время следственных действий 68-летнего пенсионера оставили под подпиской о невыезде.

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