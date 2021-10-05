Искусство на кончике карандаша: выставка невероятных скульптур открылась в Санкт-Петербурге

Салават Фидаи во время открытия выставки вырезал микроскульптуру из карандашного грифеля. Автор фото: Анна Важенкова. Фото предоставлено музеем рекордов и фактов ТИТИКАКА.

Шедевры в искусстве создаются не только на больших полотнах или при помощи огромного камня. Иногда достаточно зернышка риса или крупинки песка, чтобы получилась фантастическая микроскульптура. Правда, чтобы разглядеть ее, понадобится лупа.

Один из известных микроминиатюристов мира – Салават Фидаи – с помощью специальной линзы, тончайших и острейших лезвий вырезает скульптуры из карандашных грифелей.

Отец и мать Салавата Фидаи – люди искусства: пишут картины и преподают, а сам он в школьном возрасте вырезал фигурки из мела и дерева. Скульптор окончил Республиканскую художественную гимназию имени К. А. Давлеткильдеева в Уфе. Но словно бросив вызов семейному делу, после гимназии Салават поступил на юридический факультет.

Через 20 лет офисной жизни тщательно управляемая тяга к творчеству взяла верх. Салават Фидаи уволился с работы и начал искать себя.

РАБОТА ПО 12 ЧАСОВ

Начинал с копий картин известных художников. Правда, писал он их на спичечных коробках. Постепенно переходил все к более и более миниатюрным формам. Сейчас рисует на семечках тыквы, на арахисе, занимается росписью матрешек. Но и здесь у него особый подход: на куклах не румяные красавицы, а герои комиксов.

Чтобы создавать свое микрочудо, Салават использует ремесленный нож с насадками, микроскоп и грифель обычного карандаша. Иногда, опасаясь отсечь лишнее, скульптор задерживает дыхание – в такие моменты удар сердца может повлечь неприятные последствия.

Когда художник работал в офисе, трудовой день в 6 часов его угнетал. Сегодня Салават может провести за столом и 12 часов – работа захватывает, и не хочется отвлекаться. Если задумка сложная, много мелких деталей и приходится тщательно следить за своим дыханием, создание одной фигурки может занять до нескольких месяцев.

Петербуржцы смогут лично увидеть более 50 работ художника. Автор фото: Анна Важенкова. Фото предоставлено музеем рекордов и фактов ТИТИКАКА.

– Раньше, если что-то не получалось или ломалось, я расстраивался, злился, переживал, – поделился автор. – Теперь я к этому отношусь философски. Не получилось сейчас, получится позже.

Сейчас в «активе» художника – более 500 работ из грифельных карандашей. Какие-то объединены по сериям, есть знаменитые личности, герои фильмов. Почти половина выставки в Петербурге посвящена сериалу «Игра престолов». Здесь можно увидеть гербы именитых семей саги, клинки главных героев или разглядеть знаменитого Черного волка.

Юная посетительница выставки торжественно разрезала красную ленточку. Автор фото: Анна Важенкова. Фото предоставлено музеем рекордов и фактов ТИТИКАКА.

ХУДОЖНИК-ТИКТОКЕР

Работы Салавата делаются на заказ. Чаще всего покупатели – иностранцы. В России почитателей много, а коллекционеров, готовых оплатить трудоемкую и кропотливую работу, – мало. Это же – одна из причин, почему выставки скульптора так популярны больше за рубежом.

В популярной соцсети у автора миниатюр – 12,5 миллионов подписчиков, еще больше просмотров на Youtube. Он сам разбирался в вопросах и тонкостях маркетинга, прошел обучение – как вести собственный канал и раскручивать его.

– Я снимаю видео, фотографирую при помощи макрообъектива, выкладываю все в соцсетях. Начинал с Инстаграма, но понял, что на этой площадке роста больше нет. И дочь предложила уйти в Tik-Tok.

Много покупателей приходят именно из соцсетей: там они «вживую» смотрят, как создается скульптура и хотят себе уникальную работу мастера.

БЕЗ ЛУПЫ НИКАК

В Петербург Салават привез лишь часть своей коллекции – талантливо и скрупулезно выполненных 50 творений. Все экспонаты – под стеклянными колпаками, их можно разглядеть с помощью лупы. Работы действительно завораживают. Хочется рассматривать их бесконечно, каждый раз находя что-то новое и восхищаясь тонким искусством.

Стоит сказать, что коллекция – не просто микроскульптуры. Это очередное подтверждение тому, что не стоит бояться начинать искать себя в любом возрасте. В 40 лет в жизни художника началась новая глава, и он не планирует останавливаться.

Работы прикрыты стеклом, но видно каждую деталь. Автор фото: Анна Важенкова. Фото предоставлено музеем рекордов и фактов ТИТИКАКА.

– Постепенно я буду уходить от «грифельного» искусства, – сказал Фидаи. – Хочу пробовать новое, хочу создавать что-то, чего раньше не было. Это сложно. Сегодня таких ниш, где бы никто не творил, – невозможно мало. Но я точно не буду стоять на месте. Это мое развитие и мой путь.

Музей «Титикака» собирает самые необычные экспозиции и открывает действительно удивительные выставки. Поэтому микроскульптуры из карандашного грифеля так органично вписались в уникальные экспонаты музея.

На открытии выставки — посетители самого разного возраста. Самым младшим всего 7 лет. Автор фото: Анна Важенкова. Фото предоставлено музеем рекордов и фактов ТИТИКАКА.

КОНКРЕТНО

Билеты на выставку можно купить на официальном сайте.

Место проведения: Нескучный музей рекордов и фактов «Титикака»

Время работы: с 10:00 до 21:00 (касса до 20:00)

Все вопросы по записи или работе музея можно задать по телефону: +7 (812) 982-29-36