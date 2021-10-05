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Общество5 октября 2021 12:20

Новый «Метрострой» стал единственным подрядчиком по строительству подземки в Петербурге

Статус компании присвоен по решению правительства России
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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«Метрострой Северной столицы» стал единственным строителем петербургской подземки.

«Метрострой Северной столицы» стал единственным строителем петербургской подземки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Акционерное общество «Метрострой Северной столицы» (МССС) все же получило статус «единственного поставщика» на проектирование, строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры метрополитена Петербурге Это решение, по поручению президента России Владимира Путина, приняло правительство страны. Новый статус поможет новому же «Метрострою» максимально быстро приступить к работам не проходя через конкурсные стадии.

- Плановая дата начала работ новой компании по заключаемым договорам – 12 октября 2021 года. К этому времени сотрудники ОАО «Метрострой» будут приняты в штат АО «Метрострой Северной столицы», - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что старый «Метрострой», находящийся в стадии банкротства, фактически прекратил работу. Все контракты и обязательства по текущим объектам передаются в МССС. Туда же переходит весь персонал прежнего строителя подземки.

С присвоением статуса новому «Метрострою» в Смольном надеются существенно увеличить темпы строительства метро. Этому поможет и регистрация в городе «Газпрома» налоговые отчисления которого пойдут в казну Северной столицы.

- С учетом планируемого поступления в городской бюджет дополнительных средств в виде налоговых отчислений компании «Газпром», ежегодные расходы на строительство метро будут увеличены до 50 миллиардов рублей. Такие объемы финансирования позволят к 2024 году сдать сразу 3 станции: «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Горный институт» в Красносельском, Кировском и Василеостровском районах, - заявил губернатор Александр Беглов.

А если город получит дополнительные средства из федерального бюджета, то «появится возможность» запустить до 12 станций метрополитена, в том числе «Кудрово» с электродепо «Правобережное».

Справка «КП»:

АО «Метрострой Северной столицы» создано банком ВТБ, 65% акции компании безвозмездно переданы правительству Санкт-Петербурга.

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