Двора хватит всем: Территории жилых комплексов Петербурга становятся smart-пространством

Общественное дворовое пространство предусматривает зоны отдыха для всех жителей дома. Фото: LEGENDA Intelligent Development.

Уходят в прошлое детские площадки с одинокими качелями и горками посреди луж. Можно уже забыть о минутах, потраченных на поиск места для активного семейного досуга. Рядом с современными жилыми комплексами появляются функциональные дворовые территории, разделенные на удобные и безопасные зоны, комфортные для отдыха всей семьей.

Петербуржцы подбирают будущий дом не только через призму комфортных и просторных квартир, для них важно и то, насколько органично вписывается двор в общее благоустройство жилой среды. При этом становятся важны ландшафт, качество отделочных материалов, безопасность покрытия детских и спортивных площадок.

Концепция двора должна учитывать интересы всех жителей дома. Внутри комплекса теперь формируется настоящий парк – с зелеными газонами и тропинками для прогулок. Отдельно рассматривается вопрос о въезде автомобилей на территорию двора – конечно, отсутствие транспортных средств гарантирует безопасность детей и взрослых.

Проверьте ваш двор по чек-листу Фото: Алина Ясиновская.

LEGENDA Intelligent Development уже 11 лет создает качественные жилые комплексы, особое внимание уделяя smart-принципам при создании закрытой дворовой территории. Сегодня удобные современные дворы с развитой инфраструктурой являются визитной карточкой девелопера.