Вячеслав Малафеев, который разошелся с супругой, рассказал об отношениях с бывшей женой Гуфа

Вячеслав и Екатерина Малафеевы объявили паузы в отношениях. Фото: Instagram

Новость о том, что одна из самых крепких медийиных пар распалась, подвергал в шок поклонников. Неделю назад Вячеслав Малафеев и Екатерина Малафеева объявили, что уже несколько недель не живут вместе, а в их отношениях разлад. Все бы ничего, если бы не недавний выпуск реалити «Звезды в Африке», где участвует бывший игрок «Зенита».

С первых серий шоу Айза Довлатова, которая тоже принимает участие, проявляла знаки внимания в женатому Малафееву. При этом футболист активно принимал флирт от бывшей жены рэпера Гуфа. Но больше всего поклонников зацепил эпизод, где звезды смело обсуждали тему секса.

Флирт Айзы Долматовой и Вячеслава Малафеева заметили поклонники.

Сразу после выпуска, супруга Вячеслава Малафеева объявила о расставании с мужем. Но 42-летний Вячеслав категорически отрицает интрижку.

- Ох, 3 серия проекта «Звезды в Африке» наделала шуму и породила столько слухов, сколько не было за всю мою футбольную карьеру. Я попал в круг абсолютно разных людей, где приходилось строить взаимоотношения друг с другом. Мы выживаем, добываем еду, налаживаем общение друг с другом. У кого-то это выливалось в конфликт, у кого-то в дружеские отношения, а у кого-то в симпатии. Всё, как и в реальной жизни, но. Каждый найдет для себя на этом проекте героя и антигероя, но самое главное, не стройте никаких выводов по тому, что вы видите на телеэкранах, в этом шоу нет плохих людей, каждый достоин уважения, - написал Вячеслав Малафеев в своем Instagram.

После этого футболист публично признался в любви к своей жене и детям. Напомним, пара воспитывает троих детей.