Всей семьей подготовили подарок перед стартом: режиссер Алексей Учитель рассказал, как провожал в космос Юлию Пересильд

Алексей Учитель рассказал, как провожал в космос Юлию Пересильд. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этот вторник, 5 октября, случилось уникальное событие: впервые в истории в космос отправились люди творчества – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В течение двенадцати дней они будут находиться на МКС на околоземной орбите и за это время отснимут материал для полнометражного фильма «Вызов». По такому случаю «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» связалась с режиссером и бывшим гражданским мужем Юлии Пересильд Алексеем Учителем, который проводил ее в полет с космодрома «Байконур».

Первый в истории экипаж, в который вошли представители творческих профессий, стартовал с космодрома Байконур. Фото: Роскосмос"

По словам Алексея Учителя, с Юлией он впервые за долгое время увиделся лишь накануне старта – в автобусе, который вез экипаж и провожающих на стартовую площадку.

- Успели обменяться буквально двумя словами, - признался Учитель. – Вы знаете, мы всегда стараемся быть оптимистами, поэтому я пожелал Юле удачи и скорейшего возвращения.

От слез на космодроме Алексей Учитель удержался – а вот у дочерей, Анны и Марии, глаза были на мокром месте, когда они провожали маму на МКС. Тем не менее знаменитый режиссер признался: за бывшую возлюбленную он, конечно, очень волнуется.

- Космос – это непредсказуемо, - поделился Алексей Учитель. – Но надеюсь, что все будет хорошо. Нам обещали, что мы в эти двенадцать дней будем общаться, но как, и когда нам предстоит первый сеанс связи – не сообщили. Ждем новостей.

На прощание сам Учитель, его дочери и родители Юлии Пересильд подготовили ей трогательный подарок: каждый записал видео, на котором произнес несколько душевных напутственных слов и пожеланий.

Актриса Юлия Пересильд проведет на МКС 12 суток. Фото: Роскосмос"

- Юля пока еще ни о чем не знает, так что это секрет, - рассказал режиссер. – Все видео мы передали в «Роскосмос», там пообещали отправить их на МКС. Может быть, она уже их смотрит и нас всех вспоминает.

Напомним: картина, которую будут снимать на МКС Пересильд и Шипенко, получила название «Вызов». Кроме них в экипаж экспедиции МС-65 вошел профессиональный космонавт, герой России Антон Шкаплеров.