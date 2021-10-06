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Наука6 октября 2021 8:51

Спокойно заснула впервые за два года: Петербургские врачи вылечили девочку из Японии с гигантской крапивницей

Несколько лет ребенок не мог спокойно жить из-за постоянного зуда
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Петербургские врачи смогли помочь юной пациентке, которая не могла спокойно жить два года.

Петербургские врачи смогли помочь юной пациентке, которая не могла спокойно жить два года.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) смогли вылечить 5-летнюю девочку из Японии, которая два года страдала от гигантской крапивницы. Раздраженная зудом кода покрывала всю спину ребенка, что не давало возможности спокойно спать, да и вообще вести нормальный образ жизни.

- Мы тогда подумали, что это аллергия на клубнику. Ягоду давать перестали, но пятна не прошли. Наоборот, стало хуже. Мы обратились к врачам, сдали все тесты: на вирусы, на бактерии, на паразитов, аллергопробы. Но выяснить причину болезни не удалось, - рассказываем мама девочки.

Сама семья Алисы - русская, они родом из Хабаровска, но постоянно живут в японском городе Кобе. Когда все произошло впервые - летом 2020 года - девочка с мамой были на родине. Ребенка госпитализировали в одну из клиник Москвы, но местные врачи ничем не смогли помочь - сильные препараты снимали боль и зуд лишь на несколько часов. Бессильны оказались и японские медики, к которым семья обратилась по возвращению в Кобе.

Тело 5-летней Алисы почти полностью покрывали красные пятна крапивницы. Фото: СПбГПМУ

Тело 5-летней Алисы почти полностью покрывали красные пятна крапивницы. Фото: СПбГПМУ

Врачи постоянно меняли методы лечения, но безрезультатно. Девочка почти не спала из-за непрерывного зуда, ей становилось хуже, периодически возникал так называемый отек Квинке, что угрожало жизни. Мама Алисы снова обратилась к российским медикам через сервис «телемедицина».

- Мне ответила врач-аллерголог из Екатеринбурга. Она посмотрела всю нашу историю и передала нас профессору Геннадию Айзиковичу Новику. Он сказал, что в нашем случае нужен препарат «Омализумаб» – препарат на основе моноклональных антител, - рассказала мама девочки.

В Японии этот препарат колоть девочки отказались, там его применение разрешено с 12 лет. В случае ухудшения состояния пациентки врач мог лишиться лицензии. Тогда мама с дочкой прилетели в Петербург, где Алисе сразу начали курс лечения.

- На второй день у ребенка исчезли все высыпания, и она стала спать по ночам,– рассказал главный детский аллерголог-иммунолог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой детских болезней СПбГПМУ Геннадий Новик.

По словам мамы, ее дочка спокойно спала впервые за два года. Через две недели семья вернулась в Японию и местные врачи, увидев результаты, согласились с российским вариантом лечения.

- Сейчас все прекрасно! Высыпаний и зуда нет уже почти два месяца. Алиса может ходить в подготовительную школу, может вести нормальный образ жизни, - радуется мама девочки.

А специалисты петербургского медуниверситета на всякий случай находятся на постоянной связи с пациенткой и ее семьей.

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