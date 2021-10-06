А у нас в машине газ: Газовых заправок в Ленобласти станет больше

Сейчас заправиться можно в семи местах области, но к концу 2023-го их станет 30. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О переводе машин на газ говорят уже не один год, а рост цен на бензин делает эту тему все более актуальной. Электромобили пока очень дороги, и основным конкурентом жидкому топливу является сжиженный газ. Недостатка в газе в нашей стране нет, а вот дефицит газозаправочной инфраструктуры ощущается.

Эту проблему призвана решить подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» госпрограммы «Развитие энергетики». Ленинградская область участвует в ней в качестве пилотного региона. На расширение сети заправок, перевод техники на метан и закупку газовых автобусов на 2020-2024 годы запланировали потратить 834,3 миллиона рублей.

ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИЯ

Почему автовладельцы переводят машины на газ? Хотят сэкономить, ведь голубое топливо дешевле бензина: природный газ не требует затрат на переработку и транспортируется по трубопроводам прямо на заправку.

Ездить на природном газе можно не только ради экономии, но и ради заботы об окружающей среде, потому что газ относится к наиболее экологичным видам топлива. По сравнению с бензином выбросы углекислого газа, оксидов азота и углерода от автомобилей на газу значительно ниже. А значит, и загазованность воздуха меньше, и здоровье водителей и пешеходов сохраннее.

Есть два способа перехода на газ: установить газовое оборудование на имеющийся автомобиль либо приобрести новую машину с газовым оборудованием в заводском исполнении. Первый вариант выгоднее, ведь ленинградских водителей мотивируют рублем.

- За переоборудование транспорта бюджет сейчас фактически платит 90 процентов от стоимости работ - это подходящий момент для владельцев автотранспорта, - говорит председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

Ставить газобаллонное оборудование выгодно в первую очередь тем, у кого большие пробеги или расход топлива. В такой список попадают развозные автомобили, автобусы, такси, тяжелая техника. Выгоден переход на газ и региону - он позволяет привлечь субсидии федерального бюджета, а также сдержать рост тарифа на перевозку, обновить подвижной состав и повысить качество транспортного обслуживания.

И АВТОБУСЫ, И ТЯГАЧИ

Сейчас в Ленинградской области действуют семь газозаправок. К концу 2023 года в регионе появится 23 новых объекта газозаправочной инфраструктуры. В ближайшие два года такие АЗС заработают в девяти локациях: в Волхове, Тосно, Сосновом Бору, Пикалево, Луге, Сланцах, Сертолово, Ям-Ижоре и промзоне Парнас.

С ростом сети транспорт региона также будут переводить на природный газ в качестве топлива. На сегодня заключены соглашения с сервисными центрами на переоборудование 214 единиц техники. На газе будут ездить тягачи, в том числе магистральные, а также автобусы и легковые автомобили.

Кроме субсидий из бюджета на переоборудование транспорта, некоторые предприятия могут рассчитывать и на дополнительные меры поддержки. К примеру, пассажирским автопредприятиям могут возместить часть затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга газомоторных автобусов. Такие субсидии тоже выплачивают за счет областного бюджета. На закупку газомоторных автобусов в лизинг на 2020-2024 годы предусмотрели 87 миллионов рублей.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Опасно ли ездить на газу?

Многих автолюбителей волнует вопрос безопасности автомобилей с газовыми баллонами. Например, что будет, если автомобиль попадет в аварию? Отвечаем: авто на газу не опаснее, чем с бензобаком, полным бензина. Сейчас на машинах устанавливают сразу несколько детекторов утечки и не менее трех запорных устройств. Они дают гарантию, что газ не будет покидать емкость из-за повреждения. При этом ударопрочность баллонов, способных выдерживать огромное давление, такова, что легче разрушить весь автомобиль, чем повредить емкость. Само собой устанавливать нужно только качественное и сертифицированное оборудование, а также следить за его техническим состоянием.

Большинство предпочитает личный автомобиль. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вы какой транспорт предпочитаете?

Юрий ШЕВЧУК, председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области:

- По Ленинградской области и Санкт-Петербургу я езжу на самом обычном такси с бензиновым двигателем. Как эколог, я могу заявить, что то количество автомобилей, которое присутствует в наших регионах, пока еще не наносит сильного вреда окружающей среде, поэтому не имею ничего против машин. Также для поездок по Ленобласти предпочитаю электрички, но не простые, а скоростные «Ласточки».

Сергей БОРТНИК, депутат Большеижорского городского поселения:

- Я предпочитаю свою машину. Это самый доступный вид транспорта в Ленинградской области, учитывая, что мне, как депутату, часто приходится ездить из Большой Ижоры в Ломоносов, а это двенадцать километров. Также машина идеально подходит для того, чтобы отправиться куда-нибудь с семьей. В плане доступности конкуренцию автомобилю может составить только велосипед, но по скорости передвижения он, конечно, сильно уступает.

Татьяна КОКАРЕВА, победитель конкурса «Лучшая медсестра Всеволожского района»:

- До работы я хожу пешком. Мне совсем недалеко - всего двадцать минут идти! Если возникает необходимость воспользоваться общественным транспортом, например, для поездки в Петербург, то я выбираю маршрутку, так как это быстро. А вот мои дети чаще всего пользуются электричкой.

Серей КАРАВАЕВ, экс-депутат Законодательного собрания Ленобласти, бизнесмен, общественный деятель:

- Конечно, автомобиль! Своя машина - это свобода. Честно, я вообще не понимаю людей, которые половину пути проезжают на автомобиле, а дальше пересаживаются на метро. Из-за этого у станций негде припарковаться, все заставлено. Так что я сторонник того, чтобы выбрать что-то одно. Мне по душе личное авто.

Павел САМОРОДОВ, предприниматель, общественный активист из города Мурино:

- Я выбираю личный автомобиль. Опыт показывает, что своя машина - это наиболее подходящий транспорт для семейных поездок. В те времена, когда у нас не было детей, мы с женой выбирали электрички или автобусы. Теперь путешествуем по области всей семьей и вместе с нашими собаками только на машине.