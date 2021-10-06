Мусорная реформа в Ленобласти: Отходы поделили, перерабатывающие заводы построят

Петербург генерирует 2 миллиона тонн мусора в год, и сосед придумал, как с этим справляться. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ноябре «мусорной реформе» Ленобласти исполнится два года: в конце 2019-го сложную систему утилизации, сортировки и переработки мусора перевели на современные рельсы. В отличие от соседа-Петербурга, которому дали отсрочку в несколько лет, 47-й регион сегодня ввел в практику весь комплекс мер для поэтапного перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. «Комсомолка» разобралась, чему уже стоит поучиться у Ленобласти, а что только предстоит внедрить.

КАК ДЕЛА С СОСЕДЯМИ?

С 2017 года все твердые коммунальные отходы, которые образуются на территории Петербурга, - а это более 2 миллионов тонн в год! - вывозят в Ленобласть на местные полигоны. И от этого не уйдешь. Поэтому регион выстраивает регулирование отрасли с учетом потребностей соседнего мегаполиса.

- Конечно, если бы мы генерировали только свои отходы, мы бы, наверное, были регионом номер один по ведению «мусорной реформы» в стране (хотя мы и так входим в зеленую зону), - рассказывал журналистам весной губернатор Александр Дрозденко. - И я очень благодарен президенту за принципиальное решение: он поддержал предложение Ленинградской области. Я благодарен и соседу - губернатору Петербурга Александру Беглову: он поддержал мою просьбу и решение президента, у нас оперативно появился единый Невский оператор. Он будет решать проблему, одну для города и области.

Сейчас правительства двух регионов вместе с оператором продолжают вырабатывать единую концепцию работы. Обсуждается предоставление оператору земельных участков на территории Ленобласти. На них хотят построить производственные комплексы по обращению с отходами, поступающими с территории Петербурга.

Кстати, к 2025 году в регионе планируют модернизировать действующие объекты по обработке отходов и построить новые. Они полностью обеспечат потребности и города, и области. Конечно, складировать никто ничего не будет: твердые коммунальные отходы должны 100-процентно обрабатывать - то есть максимально подготовить к переработке и уничтожению с минимумом вреда для экологии.

СТЕКЛО - НАЛЕВО, ПЛАСТИК - НАПРАВО

Отдельный региональный оператор по обращению с отходами работает в Ленобласти уже два года. За это время успели сделать много. Расширили линию сортировки и обработки областного мусора. Набирает обороты централизованная программа раздельного сбора и переработки стекла и пластика.

В комитете по обращению с отходами приводят цифры: первые контейнеры поставили в декабре прошлого года, а к 1 сентября уже собрали 274 тонны стекла и 58 тонн пластика, причем количество последнего за последние три месяца ощутимо выросло. Отсортированные отходы отправляют во вторичный производственный цикл - на переработку.

Во дворах организовано более 500 точек придомового сбора фракций стекла и пластика. Специальные баки расставили в 9 районах Ленобласти из 18 - в Волосовском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском и Тихвинском. Теперь раздельный сбор доступен 450 тысячам ленинградцев.

- Расширение проекта позволяет сократить объем мусора, который требует размещения на полигоне, - он сразу идет на переработку, - подчеркивают в областном правительстве.

В комитете по обращению с отходами рассказывают: важная часть проекта - работа с местными жителями. Ведь мало поставить баки - надо, чтобы ими пользовались.

- Идет работа по экологическому просвещению населения, в том числе детей - в доступных игровых форматах, - объясняют в ведомстве. - Органы местного самоуправления активнее сотрудничают с частными переработчиками по вопросу сбора и утилизации автопокрышек. Появляются новые обустроенные контейнерные площадки.

ЛЕГАЛЬНЫЙ ХЛАМ

Отдельная история с ликвидацией «черных» свалок: за два года их количество сократилось вдвое! И это с учетом вновь выявленных.

- На территории региона с начала этого года ликвидировали 598 мест несанкционированного размещения отходов объемом 98 455 кубометров, - подсчитали в областном правительстве. - До конца года уберем еще около 200 свалок разного объема.

В регионе регулярно проводят ночные рейды - нелегальные перевозчики мусора стараются сбрасывать его в темное время суток. Так, в конце сентября поймали три машины с грунтом и мусором. Более 75 кубометров отходов хотели сбросить в поселке имени Свердлова. Теперь собственника участка ждут административное дело и штраф.

За два года число нелегальных свалок сократили вдвое. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Наши инструменты - это не только рейды, но и регулирование потоков строительных отходов, и стимулирование работы по заключению договоров на легальный вывоз и утилизацию разных классов отходов с юрлицами и садоводствами, - говорят в комитете по обращению с отходами.

Весомый вклад вносят и местные жители. Они наблюдают за проблемными участками, потому что уже знают их наперечет и сообщают в эконадзор о попытках сброса отходов.

А ЧТО ПО СТРОЙКАМ?

Строительный мусор - самый неприятный. Но и с ним будут бороться. Все муниципальные образования в регионе до конца года должны заключить договоры на вывоз и утилизацию строительного мусора с лицензиатами - это поручение губернатора Александра Дрозденко.

По закону строительные отходы должен утилизировать тот, у кого они образовались. Но не просто выкинуть на обочине или подбросить в чужой контейнер, а заключить договор на вывоз и утилизацию с лицензированным перевозчиком. Так как процесс оформления документов на такой мусор непростой, многие просто складируют его на площадках для бытовых отходов. При этом мусоровозы его не забирают - не имеют права. В итоге на контейнерных площадках валяются балки, строительные смеси и другие останки чужого ремонта.

Для решения проблемы в области приняли системное решение: договоры на вывоз строительного мусора заключат администрации муниципальных образований. Теперь его нужно будет лишь донести до специального пухто. Вывозить стройотходы будут либо по заявке от администрации, либо на регулярной основе.

Кстати, с апреля в Ленобласти начали раздавать QR-коды для перевозчиков мусора, чтобы отследить все передвижения. Такой код нужен всем, кто перевозит строительные, твердые коммунальные и другие отходы I - V класса опасности объемом более 5 кубометров.

Предусмотрели и большие штрафы для нарушителей - от 100 тысяч рублей для физических лиц до 1,5 миллиона для юридических. Отразили в законе и грядущий запрет захоронения необработанных отходов на областных полигонах к 2023 году.

КСТАТИ

Последние 2 года муниципальным образованиям выделяют субсидии на строительство контейнерных площадок, а с 2021-го - на покупку контейнеров для твердых бытовых отходов.

- В этом году построят 865 мест накопления отходов в 67 муниципальных образованиях, а также закупят 2300 контейнеров, - обещают власти.

А ЧТО ЕЩЕ?

- До конца 2021 года актуализируют основные стратегические документы отрасли, в том числе откорректируют Территориальную схему по обращению с отходами Ленинградской области.

- До 2022-го в рамках нацпроекта «Экология» планируют завершить рекультивацию свалки в Сосновом Бору.