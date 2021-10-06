От Карельского перешейка до Гогланда: Ленобласть проложила три турмаршрута по воде и суше

Протяженность новых маршрутов - 2000 километров и еще 185 морских миль. Фото: Ленинградское областное отделение ВООП

«Открой свою Россию» - федеральный проект, направленный на развитие внутреннего туризма в России. В рамках него регионы проектируют актуальные туристические маршруты с учетом природных и культурных особенностей, стараются показать лучшее, что есть на их земле.

В этом году в финал проекта вышло 66 маршрутов из 36 регионов. Из них потом выберут 30 победителей, а Ростуризм определит проекты, которым присвоят статус «брендового маршрута Всероссийского проекта».

Три маршрута-финалиста проходят по территории Ленинградской области. В проектной группе по их разработке объединились представители Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, правительства Ленобласти, Дирекции особо охраняемых природных территорий региона, комитетов по природным ресурсам, по культуре и туризму, а также информационно-туристского центра Ленобласти.

Программа «Путь к себе» стартует в древней столице Руси - в Старой Ладоге. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Наши маршруты оценили на самом высоком уровне, - говорят в отделении Всероссийского общества охраны природы по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. - В рамках акселерационной программы они были существенно усовершенствованы и дополнены.

Итогом работы стали три маршрута - «Карельский перешеек: три дня на побег», «Путь к себе» и «Курс на Гогланд».

В центре внимания - Карельский перешеек. На днях по нему с инспекцией проехала независимая комиссия, в том числе директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова.

- На протяжении трех дней мы знакомили гостей с самыми красивыми местами Карельского перешейка, - рассказала заместитель председателя совета Всероссийского общества охраны природы по Ленинградской области Наталья Калягина. - Каждый день предполагал посещение удивительных, живописных, уникальных мест. Весь маршрут - это симбиоз красоты, качества и комфорта.

За три дня участники тура посетили природные заказники «Линдуловская роща», «Раковые озера», «Кивипарк» и памятник природы «Озеро Ястребиное», а также острова Выборгского залива. Они забирались на скалы, спускались в пещеры, дегустировали сыры и варенье, катались по ночному озеру на лодках и по осеннему лесу на лошадях.

Впечатлений осталась масса, причем только положительных. Представитель АСИ отметила: такой туризм будет интересен и иностранцам. После окончательной корректировки маршрут будет доступен как для внутреннего, так и для международного туризма

- Меня впечатлила инфраструктура, которая есть, - она качественная, - говорит Ольга Захарова. - Есть гостиницы в разных локациях. А на особо охраняемых природных территориях Ленобласти созданы маршруты, смотровые вышки, места для пикников - это меня поразило. То, что я увидела, сделано по уму.

СКАЗАНО!

«Мы гуляли среди лиственниц-гигантов по тропинкам в Линдуловской роще, которые стали апельсинового цвета из-за опавшей хвои, насладились птичьим оркестром в заказнике «Раковые озера», продегустировали на вершине скалы фермерские сыры и местное варенье, совершили ночную прогулку под звездным небом, прикоснулись к огромным валунам, напоминающих бусины ожерелья на берегу Выборгского залива. А сколько положительных эмоций мы получили от мастер-класса по скалолазанию! Огромное количество людей даже не представляет, какой красотой обладает Ленинградская область. Пришло время показать это не только российским туристам, но и нашим международным гостям».

(Ольга ЗАХАРОВА, директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ.)

Участники тура «Карельский перешеек: три дня на побег» оказались не единственными «туристами» на тропе. Фото: Ленинградское областное отделение ВООП

ДОСЛОВНО

«Ленинградская область богата энергетически сильными местами, и мы хотим показать их нашим гостям. Каждый день маршрута предполагает посещение различных природных объектов. Это отдых нового уровня - эксклюзивный, для ценителей красоты, удобства и комфорта. Сегодня, когда экотуризм выходит на новый уровень, туристы все больше отдают предпочтение качественному отдыху на территории России, и нам важно предложить им продукт на самом высоком уровне».

(Наталья КАЛЯГИНА, заместитель председателя Ленинградского областного отделения ВООП.)

КОНКРЕТНО

«Карельский перешеек: три дня на побег»

700 км

Первый день маршрута («Дикая природа») предполагает посещение заказников «Линдуловская роща» и «Раковые озера».

Второй день («Хозяин горы») - это знакомство с памятником природы «Озеро Ястребиное», прогулка по комплексу пещер «Разбитое сердце», пещерный ланч.

Третий день («Таинственный остров») - прогулка верхом по каменистым тропам заказника «Кивипарк». Кроме того, туристы совершат прогулку по водной глади Выборгского залива к необитаемым островам.

«Путь к себе»

1200 км

Первый день начинается с Ладоги - древней столицы Руси. Гости посетят старейшую каменную крепость России и Никольский мужской монастырь, а также Александро-Свирский монастырь.

Второй день - посещение Дмитриевской церкви в Щелейках, церкви Святого Георгия, деревень Гимрека и Верхние Мандроги.

Третий день - посещение старинного самобытного вепсского села Винницы, природного парка «Вепсский лес», Покрово-Тервенического женского монастыря и деревни Алеховщина.

Четвертый день полностью посвящен изучению жизни Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.

«Курс на Гогланд»

185 морских миль (350 км)

Семидневное путешествие по Финскому заливу. Туристы посетят острова Гогланд, Соммерс, Мощный, Сескар, Березовые острова, полуострова Киперорт и Кюренниеми.