AliExpress Russia стал партнером программы магистратуры СПбГУПТД по Fashion Tech

Как продвигать fashion-проекты в интернете. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В этом году в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна стартовала программа магистратуры в области FashionTech, нацеленная на подготовку кадров для цифровой экосистемы индустрии моды. Эта область знаний сегодня повсеместно набирает обороты на мировом пространстве цифрового производства, 3D моделирования, AR, VR и новых медиа.

Программа носит название «Цифровые технологии в индустрии моды» и реализуется в СПбГУПТД на базе кафедры информационных систем и компьютерного дизайна. Сегодня вуз объявил о присоединении к партнерской базе обучения поFashionTechроссийского отделения глобальной виртуальной торговой площадки AliExpress. Целью партнерства петербургского вуза с AliExpress Russia стала подготовка новых специалистов и команд, работающих на стыке моды и инноваций, а также разработкапередовых новаторских решений для индустрии моды России и мира.

«Встречи экспертов отрасли и студентов магистратуры – регулярная практика в рамках образовательного процесса. Во время лекций и мастер-классов будущие специалисты могут ближе познакомиться с профессией, а представители компаний – присмотреться к потенциальным сотрудникам, пригласить их на стажировку, а в дальнейшем и на работу», - комментирует идеолог и куратор проекта из команды СПбГУПТД, основатель бюро Fash.In Полина Железникова.

Результаты партнерства уже проходят этап интеграции в образовательный процесс. 29 сентября в университетском пространстве «Точка Кипения - ПромТехДизайн» прошла первая лекция из образовательного цикла от представителей AliExpress Russia. Руководитель lifestyle-проектов Инна Булычёва вела диалог со студентами о продвиженииfashion-проектов в PR.

Впереди студентов СПбГУПТД ждут лекции отглавы медиа отделаAliExpressRussiaДмитрияШубина, вице-президента по развитию fashion-направления Бурхарда Биндера, ведущего дизайнера Александра Певчева, руководителя специальных fashion-проектов AliExpress RussiaСергея Парфёнова.

Справка: отраслевыми партнерами вуза в рамках программы магистратуры «Цифровые технологии в индустрии моды» помимо AliExpress Russiaявляются: компания, специализирующейся на создании цифровых аватаров «Студия THE», креативное агентство «Synticate», компания-разработчик полноразмерных сканеров и технологии виртуальной примерки Texel, эксперт по созданию мультимедийного VR/AR контента - Junk Reality.