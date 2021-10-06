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Происшествия6 октября 2021 12:21

Взрыв газа в жилом доме в Санкт-Петербурге: Выбиты стекла, есть пострадавшие

Утром 6 октября произошел взрыв газа в жилом доме в Санкт-Петербурге, после чего начался пожар. На месте уже работают спасатели МЧС
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Взрыв газа в жилом доме в Санкт-Петербурге

Взрыв газа в жилом доме в Санкт-Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в среду, 6 октября 2021 года, произошел взрыв газа в жилом доме в Санкт-Петербурге. ЧП случилось на Рябовском шоссе, в доме номер 57. Сообщение на пульт экстренной службы поступило в 11:33 часов. На место выехали 17 спасателей и четыре пожарные машины.

- На третьем этаже дома произошел хлопок газовоздушной смеси. После этого на кухне в трехкомнатной квартиры начался пожар, - рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

Взрыв произошел из-за неправильного использования газового оборудования / Фото: ПетербургГаз

Взрыв произошел из-за неправильного использования газового оборудования / Фото: ПетербургГаз

Взрывной волной из квартиры выбило стекла и дверные проемы, выгнуло перегородку между кухней и ванной комнатой, деформирована стена. В результате пожара выгорело 15 квадратных метров площади кухни.

Спасатели очень оперативно справились с огнем и в 12:08 пожар уже был потушен. Из квартиры они также эвакуировали одного человека, которого передали в руки бригады скорой помощи. Мужчина получил колото-резанные раны рук и живота, ожоги 5%..

Полиция Петербурга уже начала проверку в связи с произошедшим взрывом бытового газа. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования

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