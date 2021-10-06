Осенние каникулы 2021 в Санкт-Петербурге: Когда начнутся и сколько продлятся

Осенние каникулы 2021 в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Первая четверть обучения в школе подходит к концу. Вскоре школьники города на Неве и всей страны отправятся на заслуженный отдых. Осенние каникулы 2021 в Санкт-Петербурге выпадают на последнюю неделю октября, а также захватят начало ноября. Однако у тех юных горожан, кто учится в пятнидневку, отдых растянется на две недели.

КОГДА БУДУТ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 2021

Осенние каникулы в Петербурге начнутся 25 октября и продлятся до 3 ноября 2021 года. Всего на отдых школьникам дается 10 дней. Однако из-за того, что 4 ноября, когда дети должны выйти снова в школу, является праздничным днем - Днем народного единства, сроки каникул увеличатся. Так, 5 ноября, которое выпадает на пятницу, является нерабочим за счет переноса выходного с 2 января 2021 года. Таким образом каникулы для тех, кто учится шесть дней в неделю, закончатся 6 ноября, то есть, продлятся 12 дней. Те, кто учится в пятидневку, будут отдыхать 14 дней и сядут снова за парты только 8 ноября.

КОГДА СЛЕДУЮЩИЕ КАНИКУЛЫ

Согласно распоряжению комитета по образованию, за учебный год школьники будут отдыхать еще два раза, не считая первоклашек. Зимние каникулы пройдут с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, весенние - с 24 марта по 2 апреля 2022 года. Также дополнительные каникулы с 14 по 20 февраля будут у учеников первых классов.