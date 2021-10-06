Пять мусороперабатывющих заводов построят в Петербурге и Ленинградской области

Для петербургского мусора построят пять перерабатывающих заводов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ближайшие годы единый экологический оператор Петербурга планирует приступить к строительству пяти заводов по переработке коммунальных отходов. Первым должно появиться предприятие на Волхонском шоссе. Его собираются создать на базе уже существующего завода. Ввод первой очереди запланирован на 2022 год.

- Из всех рассматриваемых нами локаций на сегодняшний день с определенностью можно говорить о территории завода МПБО на Волхонском шоссе, который в настоящее время передан НЭО на правах аренды. Несмотря на существующие проблемы и устаревшее оборудование, мы рассматриваем ее как перспективную инвестиционную площадку, на базе которой возможно создание производства, отвечающего современным экологическим требованиям, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Невского экологического оператора».

Еще одно предприятие в черте города может появиться в поселке Левашово. Однако вопрос о строительстве мусороперерабатывающего завода в этом месте остается открытым.

Как рассказал «Комсомолке» собеседник в Правительстве Ленинградской области, три предприятия также должны появиться на территории 47-го региона до 2030 года. Их местоположение сообщат позже.

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