Большой брат следит за тобой: Зачем Смольному система отслеживания перемещений горожан через SIM-карты

Для отслеживания передвижений горожан планируется использовать данные их SIM-карт. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 4 октября, на сайте Госзакупок появился тендер от петербургского «Городского мониторингового центра». За начальную цену контракта в 35 000 000 рублей будущему подрядчику предлагают разработать систему, которая позволяла бы отслеживать «численность и динамику перемещения населения». Проще говоря, кто где бывает, кто где живет, кто где работает, кто сколько получает и тратит и так далее – и все это с разбивкой по полу и возрасту.

Собирать показания планируют при помощи SIM-карт мобильных телефонов. К примеру, если абонент чаще всего проводит в каком-то месте на карте города ночь (с 23:00 до 6:00 часов) – это место считается «зоной проживания». Если регулярно задерживается где-то с 10:00 до 18:00 по будням – это «зона работы». Если бывает где-то «набегами» - он «турист» и так далее.

По словам Смольного, новая система нужна для того, чтобы было понятнее, где, к примеру, строить метро... Фото: Артем КИЛЬКИН

Звучит все это, не скроем, довольно тревожно, и впору бы, наверное, было бы вспомнить Большого брата, который «следит за тобой». Однако в пресс-службе самого «Городского мониторингового центра» нам пояснили: ни о каком тотальном контроле речь не идет. Более того – все на благо самих горожан.

- Все эти отчеты будут передаваться в профильные комитеты – по туризму, по транспорту и по физкультуре и спорту, - рассказали в ведомстве. – Все это нужно для оптимизации городской среды и инфраструктуры. Условно говоря, можно будет четче понять, какие районы и даже конкретные улицы нуждаются в дополнительном общественном транспорте – и, соответственно, каких изменений требует городская транспортная модель. Лучше выстраивать логистику и распределение людских потоков на массовых мероприятиях и так далее, планировать стратегию размещения видеокамер в местах скопления людей и так далее,

В «Городском мониторинговом центре» также подчеркивают: данные будут подаваться профильным комитетам полностью обезличенными, без какой-либо привязки к конкретным именам. Условно говоря, в отчете будет указан лишь условный «абонент», а не «Иван Васильевич Иванов».

- Подобная система активноиспользуется в Москве, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Москва уже не первый год закупает подобные данные, на основе которых планируются и строятся новые районы, автомобильные развязки и тому подобное.

...а где - новые жилые кварталы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работать все это будет следующим образом: подрядчик (им, скорее всего, станет один или несколько мобильных операторов, представленных в Петербурге) передает отчеты в «Городской мониторинговый центр», а центр – в профильные комитеты. Какие-то данные планируется передавать раз в месяц, какие-то (например, загруженность остановок общественного транспорта) – несколько раз в день в часы пик. Запуститься система мониторинга должна уже совсем скоро - к 31 декабря 2021 года.

МНЕНИЕ «ЗА»

Александр Власов, эксперт в области информационной безопасности:

- В Москве подобная система вводилась прежде всего в интересах департамента транспорта – для того, чтобы более рационально организовать потоки движения, подсчитать, сколько людей пользуется станциями метро и так далее. И она действительно помогает. При этом в жизни простых горожан с ее запуском вообще ничего не изменилось. Что касается каких-то подводных камней – к примеру, массовой рассылки рекламы и утечек персональных данных – то я думаю, что их все-таки не будет. Во-первых, государство никогда не даст зарабатывать на своем проекте еще кому-то, кроме себя. Во-вторых, если вдруг случится какой-то сбой или слив, мы всегда будем знать, с кого и как за это спрашивать. Ну а что касается опасений по поводу тотального контроля и всеобщей слежки – послушайте, мы все-таки живем в цифровую эпоху. Единственный способ полностью «выпасть» из сети и жить абсолютно анонимно – выбросить мобильный телефон, отказаться от банковской карты, не выходить в интернет и вообще жить как в ранних девяностых. Поэтому я считаю, что бояться ничего не стоит – по крайней мере вреда эта система никому еще не нанесла, а вот пользы от нее много.

Кроме того, данные о перемещениях горожан должны помочь улучшить городскую транспортную модель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Александр Голов, генеральный директор компании «Код безопасности»:

- Сбор статистических данных – дело, конечно, хорошее, однако меня смущает то, что использоваться будут данные SIM-карт. Ведь SIM-карты, напомню, регистрируются через сайт «Госуслуги». А значит, обезличенные данные на поверку выходят вовсе не такими уж обезличенными – по крайней мере при желании можно будет без особого труда понять, кому принадлежит та или иная SIM-карта. Поэтому, на мой взгляд, это будет скорее система двойного назначения: в «штатном режиме» она действительно будет передавать только некие массивы данных без привязки к конкретным физическим лицам, но при необходимости сможет послужить для их – этих самых лиц – идентификации. И в любом случае если будут использоваться именно данные SIM-карт, необходимо обеспечить информационную безопасность создаваемой системы, аттестовать ее и выполнить все требования регуляторов.

СПРАВКА «КП»

Можно ли стать невидимым для системы, не отказываясь при этом от благ цифрового века? Номинально – можно, для этого требуется подать соответствующее заявление в «Роскомндзор», где указать свои фамилию, имя и отчество, список персональных данных, выгрузку которых вы хотите прекратить, а также основания – почему вы, собственно, этого хотите. Однако, по словам наших собеседников, фактически это сделать почти нереально – по крайней мере для физических лиц.