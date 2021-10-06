Специалисты рассказали, как пять новых заводов в Петербурге и Ленобласти переработают мусор

Производство будет соответствовать всем современным требованиям. Фото: Артем КИЛЬКИН

В октябре Петербург определился с единым экологическим оператором - им стал «Невский экологический оператор». Теперь сделан еще один важный шаг на пути к реализации затянувшейся «мусорный реформы» - город готов приступить к созданию современных перерабатывающих комплексов.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Так в Петербурге должно появиться два завода: на Волхонском шоссе и в поселке Левашово.

- Подобная схема, уже одобренная региональными властями, позволит разделить транспортные потоки, - уточняет пресс-служба «Невского экологического оператора» (НЭО). - Также стоит отменить, что нам выделили те места, которые уже ранее предназначались для утилизации отходов.

Что касается завода на Волхонском шоссе, то ввод первой очереди запланирован на 2022 год. Развивать комплекс планируют на базе уже существующего предприятия, которое тоже специализировалось на переработке мусора. У него оператор арендовал земельный участок.

А вот с комплексом в Левашово дела обстоят сложнее. Конкретики по этому заводу пока нет. Повлиять на планы НЭО может реконструкция военного аэропорта, который в перспективе должен будет принимать гражданские суда. И застройку рядом могут запретить.

Также в окрестностях поселка уже есть два мусорных полигона, которые активно готовят к закрытию. Однако их ликвидация вряд ли исправит в одночасье экологическую ситуацию. И жители ближайших многоэтажек вряд ли будут рады соседству с заводом.

- Городские власти предложили нам Левашово в качестве одной из возможных площадок для строительства комплекса. Согласно генеральному плану, это одно из немногих мест, где разрешается строительство таких предприятий. Однако это предложение еще предстоит обсудить со всеми заинтересованными сторонами, - сообщают представили экологического оператора.

Еще три мусороперабатывающих предприятия должны появиться в Ленинградской области. По словам собеседника «КП» из правительства региона, это должно произойти до 2030 года. Вероятные адреса нам пообещали сообщить чуть позже.

- Сейчас «Невский экологический оператор» проводит на предполагаемых участках проектно-изыскательские работы, - добавил собеседник.

ПРИРОДУ ПОЩАДЯТ

Новость о строительстве сразу пяти мусороперабатывающих заводов первым делом ставит вопрос, как они повлияют на экологическую ситуацию.

- Производство будет соответствовать всем современным требованиям, - заверяют в пресс-службе НЭО. - На предприятиях мы планируем внедрить глубокую сортировку, которая подразумевает отделение и обезвреживание органических отходов и получение на выходе материалов, которые не поддаются переработке. По предварительным расчетам, это позволит сократить общую массу поступающего мусора вдвое. Из оставшихся 50 процентов мы планируем выделять высококалорийную фракцию, из которой можно будет производить твердое альтернативное топливо (используется в работе предприятий. - Прим. ред.).

Также НЭО планирует заняться раздельным сбором мусора во дворах, но работа в этом направлении сейчас только начинается.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Юрий ШЕВЧУК, председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области:

- Сейчас в Петербурге перерабатывается около 15 процентов пластика и стекла, а также около 30 процентов бумаги. А если брать весь мусор, то всего десять процентов от общей массы. При этом большая часть сырья поступает на специальные предприятия с заводов, которые избавляются от упаковок, а не со свалок. Введение мусороперерабатывающих комплексов должно повысить показатели переработки. Что касается потенциального завода в Левашово, то в случае отказа от этой площади, предприятие можно будет в теории перенести в Горелово или Янино, где уже есть подходящая инфраструктура для создания подобных комплексов.