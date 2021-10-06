Уступает грузчику и разнорабочему: Петербуржцы признали профессию учителя одной из самых непрестижных

Петербуржцы назвали профессию учителя одной из самых непрестижных - ей уступают только уборщица, дворник и кассир. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Компания HeadHunter провела большое социологическое исследование и выяснила, что петербуржцы и москвичи считают профессию учителя одной из самых не престижных. В списке из двадцати специальностей она заняла четвертое место с конца, уступив лишь уборщице, дворнику и продавцу-кассиру. Об этом «Комсомолке» в среду, 6 октября, сообщили в пресс-службе компании.

- В основном петербуржцы в определении престижности профессии ориентировались на высокую зарплату (этот критерий назвали 67 % респондентов), уважение в обществе (59 %), пользу для общества (52 %) и сложность ее освоения (27 %), - уточнили собеседники издания. – Видимо, некоторые пункты, по мнению петербуржцев, не соответствуют понимании профессии преподавателя. Она, безусловно, приносит пользу, а ее представители уважаемы в обществе, но, к примеру, по уровню зарплаты до «престижных» профессий не дотягивает.

В список более престижных профессий попали, к примеру, грузчик... Фото: Артем КИЛЬКИН

Но и это на самом-то деле не самое печальное. Согласно результатам все того же исследования даже сами учителя в наше неспокойное время не считают свою профессию престижной. Не все – но, увы, многие.

- Только 20 % придерживаются мнения о том, что профессия учителя считается престижной, - уточнили в пресс-службе компании. – 37 % сомневаются, но тяготеют к ответу «да», 30 % ответили на этот вопрос «нет».

И это, отметим, при том, что спрос на учителей в Петербурге всего за два последних года вырос на 136 %. Только в сентябре в нашем городе было открыто более 900 вакансий. Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков, математики, педагоги дошкольного образования образования и информатики.

Вместе со спросом, кстати, выросла и средняя зарплата, но ненамного – с 37 500 рублей до 40 000. Короче, спрос растет, а престиж и зарплата считай что нет. И во что это все в итоге выльется – не известно.

Радует, пожалуй, только то, что далеко не все петербургские преподаватели предаются унынию.

...и курьер. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я считаю, что никакого падения престижа не произошло, и даже наоборот, - констатировал в беседе с «Комсомолкой» преподаватель истории, лауреат премии «Учитель года-2015» Олег Катренко. – Лучшее тому доказательство - то, что в профессию идет молодежь и причем в достаточных количествах. Другое дело, что новое поколение приходит, как правило, с другим менталитетом и другим отношением к работе – они, например, больше любят работать на удаленке. Но в целом, на мой взгляд, какой-то острой проблемы с престижностью профессии учителя ни в Петербурге, ни в России в целом нет.