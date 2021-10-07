Из-за программного сбоя на пивзаводе «Балтика» в Петербурге разлили в банки 300 литров воды

Воду вместо пенного напитка разливали на заводе в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пивоваренная компания «Балтика» признала программный сбой на производстве, из-за которого в банках оказался не пенный напиток, а обычная вода. Ее то и обнаружили недовольные покупатели, начавшие звонить на «горячую линию». Всего в продажу попало 720 банок напитка.

- 31 августа 2021 года в интервале с 10.45 до 10.50 на одной из линий розлива пивоварни «Балтика – Санкт-Петербург» во время запланированной остановки оборудования произошел программный сбой, в результате которого около 300 литров питьевой было разлито в банки, предназначенные для сорта «Балтика 7». В результате питьевая вода оказалась в 720 банках, поступивших в продажу, - говорится в сообщении на сайте компании.

В пресс-службе «Балтики» уверяют, что попавшая в банки вода используется в пивоварении, «абсолютно безопасна» и подходит для употребления в пищу. То есть покупателям, отхлебнувшим из банки, беспокоиться не о чем.

Всем, кто купил не то, что ожидал, советуют звонить по номеру 8 800 333-33-03 (звонок по России бесплатный) или обращаться через контактную форму на сайте.

- Приносим нашим потребителям извинения за этот казус. В настоящее время мы предпринимаем все усилия, необходимые для того, чтобы изъять эту партию банок из продажи и не допустить повторения подобной ситуации в будущем, - отмечают в представительстве компании.