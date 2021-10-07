Многодетной семье из Петербурга чиновники предложили пожить в заваленной мусором квартире

Матери с тремя детьми дали комнат в коммуналке без электричества и заваленную мусором. Фото: Предоставлено "КП-Петербург"

Чиновники Адмиралтейского района дали заваленную мусором комнату в коммуналке многодетной семье. Матери-одиночке с тремя детьми предложили временное жилье, пока она ждет получения сертификата на покупку своей квартиры. Но приехав на место, женщина увидела страшную картину: везти сюда дочек было невозможно из-за опасности для их здоровья.

- Своего жилья, так сложилось, у нас нет. Я в разводе, детей воспитываю одна. Осенью получила серьезную травму, пришлось уйти с работы, а зимой умер отец и нужно было хоронить. Естественно, начались проблемы с оплатой съемной квартиры, поэтому обратилась в администрацию за временным жильем. Мне сначала предложили два варианта: оба - комнаты в коммуналках по 18 метров, но все вчетвером мы туда никак не вмещались. Третий вариант - тоже коммуналка, но 32 метра. Я согласилась «не глядя» так как не было возможности осмотреть - ключей ни у кого не оказалось, - рассказала «КП-Петербург» сама Валерия.

Убирать мусор в ЖЭКе отказываются. Фото: Предоставлено "КП-Петербург"

В итоге жилищный отдел администрации начал оформлять договор социального найма и через четыре месяца, когда документы были готовы, женщину еще раз позвали на осмотр квартиры. Там новую хозяйку ждал шок.

- Комната оказалась без электричества, дверь была сломана и закрывалась «на газету». Зайти далее чем на метр туда невозможно - раньше здесь жила женщина с синдромом Плюшкина и таскала в квартиру мусор. До окон мы не добрались, но, по словам соседей их невозможно открыть и половина сломана. Жилконтора не собирается ничего убирать, ремонтировать и делать санобработку от паразитов, - отмечает мать-одиночка.

Как рассказала женщина, в ЖЭКе ей ответили, что сотрудников для уборки у них просто нет. Кто должен приводить комнату в жилой вид - непонятно.

Условий для жилья с детьми внутри просто нет. Фото: Предоставлено "КП-Петербург"

- Мне теперь надо будет подписать документы о приемке жилья, что оно находится в нормальном состоянии. А как? Я работаю, у меня дети -девочки 3, 6 и 10 лет, мне никто не помогает. Когда и на что заниматься ремонтом? - расстраивается Валерия.

Она надеется, что районные власти все же обратят внимание на ее проблему и хотя бы очистят комнату от мусора.

В администрации района прокомментировать ситуацию оперативно не смогли.