Высокая температура и поражение легких до 75 %: Врачи рассказали об аномальном течении COVID-19 у детей

Врачи обращают внимание на то, что дети стали болеть COVID-19 чаще и тяжелее, чем обычно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге врачи отмечают аномальное течение COVID-19 о детей. Вирус чаще стал поражать малышей и приобрел новые симптомы, которые во время предыдущих волн либо регистрировались редко, либо не регистрировались вообще. Об этом «Комсомолке» в четверг, 7 октября, рассказали специалисты Педиатрического государственного медицинского университета.

По словам заведующей отделением для детей с COVID-19 Светланы Банновой, одним из самых частых и ярко выраженных симптомов коронавирусной инфекции стал резкий и сильный подъем температуры.

- Причем раньше заражение сопровождала в основном субфебрильная температура – то есть, не выше 38 градусов, - отмечает медик. – Сейчас мы все чаще наблюдаем подъем до 39 градусов – причем держится такая температура, как правило, по несколько дней и ничем не сбивается.

Никуда, впрочем, не делись и «классические» симптомы: заложенность носа, одышка, в начале болезни - сухой малопродуктивный кашель, при котором ребенок никак не может откашлять мокроту.

В целом, отмечает Светлана Баннова, ситуация с COVID-19 у детей с каждым днем беспокоит специалистов все больше.

В инфекционные стационары попадают в том числе совсем маленькие дети. Самому маленькому пациенту на памяти медиков исполнилось всего три дня от роду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- В конце августа-начале сентября у нас был спад, - констатирует медик. – Потом – в последние, наверное, две-две с половиной недели – заболеваемость снова пошла вверх.

При этом пациенты педиатрических инфекционных отделений стал заметно младше – в стационары стали чаще класть детей раннего возраста, в частности, до года. За последнее время, по опыту медиков, их количество выросло в среднем на 15-20 %. В памяти самой Светланы Банновой отпечатался случай, когда COVID-19 – причем совсем недавно - нашли у трехдневного малыша. Он появился на свет у больной матери, однако как именно передалась болезнь – внутриутробно или в результате физического контакта – врачи пока сказать не могут.

- Почему так происходит – пока что однозначно ответить, к сожалению, нельзя, - объясняет Светлана Баннова. – Возможно, мы имеем дело с неким новым вариантом штамма «дельта», который сейчас доминирует в России, или даже непосредственно с принципиально новым штаммом, более агрессивным по отношению к детям.

Пути заражения при этом остались прежними: чаще всего дети заболевают в школах и детских садах, общаясь с педагогами и сверстниками, нередко передача вируса происходит в семьях. Намного чаще стали встречаться серьезные поражения легких: выше 70 %.

Вместе с тем медики отмечают: если вовремя распознать симптомы и обратиться к врачам, шансы на успешное выздоровление достаточно высоки. По крайней мере с самого начала условной «четвертой волны» эпидемии в Петербурге не было ни одного случая смерти ребенка от COVID-19.