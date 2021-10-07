Татьяна Буланова готова на суррогатную мать, чтобы родить от молодого бойфренда

Певица встречается с новым бойфрендом уже два года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Звезда 90-х Татьяна Буланова призналась, что мечтает снова стать матерью. Певица сейчас встречается с мужчиной, который младше нее на 19 лет, и она вовсе не против родить ему ребенка. Знаменитость несколько лет назад заморозила свои яйцеклетки, сообщила она kp.ru.

- Да, я сделала это несколько лет назад. Это не проблема. На самом деле, процедура проще, чем кажется, и никакой особой подготовки не требует. Самое главное - подготовиться морально к рождению детей. ЭКО я не рассматриваю, а вот суррогатное материнство – вполне, - разоткровенничалась звезда.

Напомним, 52-летняя Татьяна Буланова уже два года встречается с новым избранником Валерием Рудневым. Молодой человек звезды занимается бизнесом, у него точки общепита в Москве и Санкт-Петербурге.

У Татьяны Булановой два брака за плечами. От каждого мужа у звезды по ребенку. Самому старшему сыну Александру Тагрину 28 лет, а младшему Никите Радимову уже 14 лет. Певица признается, что на второго ребенка она тоже тяжело решалась, но бывший супруг успокоил и убедил рожать.