"Ему нужны лекарства": Музей Анны Ахматовой в Петербурге просит вернуть музейного кота Осю

Музей Анны Ахматовой в Петербурге просит вернуть музейного кота Осю / Фото: Музей Анны Ахматовой

В Санкт-Петербурге музей Анны Ахматовой на Литейном проспекте бьет тревогу. Неизвестная девушка забрала их музейного кота Осю. Это произошло в полночь 8 октября 2021 года. Сотрудники музея очень просят вернуть кота обратно, так как там его дом, а также ему постоянно нужна медицинская помощь.

- Пожалуйста, верните его нам! Ося должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, они ему жизненно необходимы, - попросили в музее.

Момент пропажи Оси попал на видео. Ночью кот, как обычно, лежал в арке и наблюдал из нее за жизнью на Литейном проспекте. Вдруг к нему подошла девушка и начала гладить. Ничего не подозревающий Ося потерся об ее ноги, тогда девушка взяла кота и быстро ушла с ним. Также в арку заглянула другая девушка в шапке-лисичке, осмотрелась по сторонам и тоже поспешила уйти.

- Если Вы узнали девушку на видео, пожалуйста, попросите ее принести кота обратно или свяжитесь с нами: 8931-246-5004. Надеемся, что Ося скоро вернется домой, - отметили в музее.