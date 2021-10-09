Пожар в жилом доме на Карповке в Санкт-Петербурге 9 октября 2021 года: Полыхает 800 квадратных метров крыши и мансарды

Пожар в жилом доме на Карповке в Санкт-Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Произошел мощный пожар в жилом доме на Карповке в Санкт-Петербурге 9 октября 2021 года. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 18:16 часов. Сообщалось, что горит кровля дома 30/15 по набережной реки Карповки. Спасатели сразу же подняли ранг пожара до 1БИС.

- Изначально на место были отправлены семь пожарных машин и 34 спасателя. Однако уже к семи часам вечера ранг пожара подняли до 2 номера и направили еще 30 пожарных, - сообщили в МЧС Северной столицы.

Огонь все продолжал разгораться. За считанные минуты он уже охватил 800 квадратных метров площади крыши, а также мансарды. На 19:11 ранг пожара был поднят до номера 3.

На данный момент на месте работают 18 единиц техники и 80 человек личного состава.