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Происшествия9 октября 2021 19:16

Пожар в жилом доме на Карповке в Санкт-Петербурге 9 октября 2021 года: Полыхает 800 квадратных метров крыши и мансарды

Более 60 пожарников борются с огнем в Петроградском районе. Пожар в жилом доме на Карповке в Санкт-Петербурге 9 октября 2021 года охватил крышу и мансарду, горят 800 "квадратов" площади
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Пожар в жилом доме на Карповке в Санкт-Петербурге

Пожар в жилом доме на Карповке в Санкт-Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

Произошел мощный пожар в жилом доме на Карповке в Санкт-Петербурге 9 октября 2021 года. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 18:16 часов. Сообщалось, что горит кровля дома 30/15 по набережной реки Карповки. Спасатели сразу же подняли ранг пожара до 1БИС.

- Изначально на место были отправлены семь пожарных машин и 34 спасателя. Однако уже к семи часам вечера ранг пожара подняли до 2 номера и направили еще 30 пожарных, - сообщили в МЧС Северной столицы.

Огонь все продолжал разгораться. За считанные минуты он уже охватил 800 квадратных метров площади крыши, а также мансарды. На 19:11 ранг пожара был поднят до номера 3.

На данный момент на месте работают 18 единиц техники и 80 человек личного состава.

ЧППроисшествия: ЧП