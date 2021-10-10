Мечтал о полетах: Петербуржец Павел Музыченко разбился во время крушения самолета в Татарстане

Фото: соцсети

Авиакатастрофа в Татарстане унесла жизнь 42-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга Павла Музыченко. Мужчина летел в числе группы парашютистов на самолете L-410.э Легкомоторный самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу. Судно не смогло набрать нужную высоту, а через несколько минут пилот потерял управление. В результате жесткой посадки погибло 14 парашютистов, два пилота. Еще шесть человек пострадали и находятся в больнице.

Среди погибший петербуржец Павел Музыченко. Мужчина последние полтора года живет в Уфе, где возглавляет Конгресс-бюро Башкирии. На его странице в Instagram друзья выражают соболезнования, также знакомые мужчины подтвердили его гибель. По их словам, у Павла осталась жена и ребенок.

Фото: Павел второй год возглавлял Конгресс-бюро в Башкирии

42-летний петербуржец давно занимается экстремальными видами спорта. О чем он охотно рассказывает в своих соцсетях.

- Ровно 5 лет назад я совершил свой первый прыжок с парашютом. Это сейчас у меня 412 прыжков, и я делаю это с улыбкой, а тогда было ссыкотно, - рассказывает о себе Павел на своей странице в Instagram.

Мужчина уже больше 20 лет работает в ивент бизнесе, но в последнее время планировал открыть в Уфе аэротрубу.

- Чего мне не хватает? Аэротрубы, чтобы тренировать навыки в парашютном спорте и высотного борта, чтобы не кататься за 250 километров в братский Татарстан. Все башкирские парашютисты любят Мензелинск, но 500 километров в день все-таки многовато. Но думаю, что в скором времени аэротрубу построим, самолёт купим, - написал Павел в Facebook за две недели до своей смерти.

Питерский предприниматель event-индустрии погиб при крушении самолета с парашютистами в Татарстане. Трагедия произошла всего несколько часов назад.