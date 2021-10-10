Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова: «Все возможно, если сильно захотеть!»

Лилия Ахаимова переехала в Петербург из Владивостока ради спортивной карьеры. Фото: instagram.com/lilia_akhaimova

Российские спортивные гимнасты в командном многоборье по-хорошему отличились на Олимпийских играх в Токио-2020. Сначала золото в копилку нашей страны принесла мужская сборная, а потом и женская, в составе которой была петербурженка Лилия Ахаимова. Для 24-летней спортсменки эта победа была особенной. И дело не только в том, что в этой дисциплине медалей у россиян не было с 1992 года. В студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) Лилия Ахаимова рассказала о своем тернистом пути на олимпийский пьедестал.

Фото: instagram.com/lilia_akhaimova

«С АМЕРИКАНКАМИ ДРУЖИМ»

- Олимпиада снится?

- Нет. И не снилась.

- Другим человеком не стали после нее?

- Во мне что-то точно изменилось, но другим человеком я не стала.

- Обычно после таких событий спортсмены начинают нарушать режим. А у вас как?

- И у меня такое было сразу после Олимпиады. Приходилось бывать на разных мероприятиях допоздна, плюс посиделки с друзьями и родителями.

- Вам что-то запрещают на время соревнований?

- Конкретно ничего, но перед соревнованиями сами держим режим, соблюдаем диету, чтобы было легче переворачиваться в воздухе, прыгать и крутиться.

- Как оцениваете уровень конкуренции в спортивной гимнастике?

- Большая конкуренция всегда с американской командой. Но на удивление многим видам спорта с американскими спортсменками мы дружим, общаемся в соцсетях. Нам не удавалось 29 лет выиграть, поэтому то, что мы сделали, - историческое событие. А ведь на этих Играх мы не видели все команды (из-за коронавируса нас разделили), и тяжело было предугадать, у кого какая подготовка.

Лилия завоевала золотую медаль в составе сборной России по спортивной гимнастике. Фото: instagram.com/lilia_akhaimova

- А в России? Как ощущаете, за спиной толпа юных гимнасток уже стоит?

- Да, много молоденьких, которые подают надежды. Но многое зависит от того, как у них пройдет переходный возраст, как поведет себя организм.

«В РЕГИОНАХ НЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК»

- У вас бывало такое, что хотелось подпилить брусья, чтобы все это быстрее закончилось?

- Таких ситуаций было много. Путь у меня долгий и трудный. Было много поражений.

- Вы родом из Владивостока. Уехали оттуда в 15 лет. Какие воспоминания о родном городе?

- Я была маленькой. Воспоминаний много: школа, тренировки, гулянки. Все было там.

- Реально ли попасть в сборную, не переезжая в центральную часть страны?

- К сожалению, во многих регионах России нет условий для тренировок, хотя детишки там талантливые. Это усложняет задачу. Но все возможно, если сильно захотеть.

- Помните, когда только переехали в Петербург и увидели батуты и поролоновые ямы, которых во Владивостоке не было?

- Это было «вау!». Для меня это стало большим открытием. Из-за отсутствия батутов и поролоновой ямы я до пятнадцати лет не умела делать многие вещи, которые с легкостью исполняли детишки в первом классе. Казалось, теперь смогу сделать все. Для меня эти возможности стали огромной мотивацией.

- А как вы тренировались на родине?

- Спасибо тренеру, который на сборах искал возможности, чтобы у нас были все условия. Спасибо родителям, которые вкладывали в это деньги. А приезжая домой, мы переносили наработки на более мягкую поверхность.

Спортсменка с автомобилем, который ей подарили после олимпиады в Токио. Фото: instagram.com/lilia_akhaimova

«НЕ ЗНАЮ, ПОЕДУ ЛИ НА ОЛИМПИАДУ-2024»

- Никогда не поверю, что у вас не было психологического давления со стороны тренера.

- Да, но и характер у меня не подарок! С тренером у меня с детства были конфликтные ситуации. Причем я никогда не молчала, а отвечала. И не всегда правильно. Но с возрастом поняла, как правильно себя вести. В Петербурге мне попался тренер, который перед Олимпийскими играми смог направить меня в нужное русло. Но каждый, кто меня тренировал, сделал многое, чтобы я добилась высокого результата.

- Тренеры кричат на своих подопечных?

- Да, но не на каждом занятии (смеется).

- На летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году поедете?

- Пока сложно сказать. Сейчас у меня этап восстановления, поправляю здоровье: к сожалению, оно пострадало при сильной подготовке. Поэтому буду смотреть на свое состояние.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«В Петербурге нет залов для будущих олимпийцев!»

Наталья МИХАЙЛОВСКАЯ, президент Федерации спортивной гимнастики Санкт-Петербурга:

- В Санкт-Петербурге нет ни одного зала, который бы соответствовал олимпийским требованиям. А в целом, пока город обрастает новыми районами, мы потеряли десять гимнастических залов. Петербургскую гимнастику незаслуженно обидели. Да, работают пять женских гимнастических школ и столько же мужских, есть спортивные школы олимпийского резерва, но проблем много. Школа Пушкинского района, где училась Лилия Ахаимова, не имеет базы, есть только бассейн. В итоге спортсмены разъезжают по Петербургу, тратя время на дорогу, которое могли бы потратить на образовательный процесс и восстановление.