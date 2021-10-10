Верните Осю!: Музей Анны Ахматовой в Петербурге ищет девушку в белом, которая украла их кота

Рыжий кот уже 13 лет живет в музее Анны Ахматовой. Фото: соцсети

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ЗАЛОВ

Странная и одновременно мистическая история произошла в музее Анны Ахматовой. 8 октября у них украли рыжего кота Осю. Животное, которое назвали в честь Бродского, забрала таинственная незнакомка в белом. Девушка засветилась на камерах наружного наблюдения, но лица не видно и распознать похитительницу не так-то просто. Знают только, что у нее было белое пальто.

Момент пропажи попал на видео. Ночью кот, как обычно, лежал в арке и наблюдал за жизнью на Литейном проспекте. Вдруг к нему подошла девушка и начала гладить. Ничего не подозревающий Ося потерся об ее ноги, тогда девушка взяла кота и быстро ушла с ним.

О своей беде сотрудник музея раструбили в соцсетях, где попросили помощи в поиске питомца. А также воззвали к совести саму девушку. Они готовы ее простить и даже не держать обиду, но только если она вернет рыжего домой.

- Мы запросили видео с камер наблюдения, но это займет время. Пока проверяем соцсети, ищем на «Авито», вдруг появятся зацепки. Эту девушку тяжело опознать на видео. Поэтому сложно сказать, как часто она могла приходить в музей. Но мы надеемся, что она одумается и вернет нам животное, - рассказала «КП» сотрудница музея по имени Анна.

Сотрудники уже не знают, что и делать. Все сотрудники переживают за Осю, ведь рыжик заслуженный хранитель залов и живет тут уже больше 13 лет. Когда-то он сам пришел в музей и его не спроста назвали в честь знаменитого поэта.

- Как-то Иосиф Бродский сказал, что после смерти явится миру в образе рыжего кота. И представьте, в музей, где храниться наибольшее количество его сочинений, пришел рыжий кот. Сотрудники не могли поверить своим глазам, - поделилась Анна.

МЕСТНЫЙ ЛЮБИМЧИК

За тринадцать лет жизни в музее кот стал любимчиком и посетителей. Ося любит лежать на кушетке возле кафе и даже стал звездой – его очень любят фотографировать посетители.

Больше всего сотрудники переживают за здоровье кота. У Оси серьезные проблемы с сердцем и каждый день он должен принимать таблетки, иначе быть беде.

- Год назад мы вытащили Осю с того света. У него был тромб из-за чего парализовало задние лапы. Врач говорил, что кот уже никогда не сможет ходить, но он пошел! Даже забирается по деревьям на крыши. Это большое достижение, - объясняет Анна. - Но ему все равно требуется помощь. Кот у нас сердечник, с диагнозом тромбоэмболия, при котором ему нужно пить кроворазжижающие лекарства. Если он не будет их принимать каждый день, могут снова возникнуть проблемы с лапами.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы знаете, где находится кот, свяжитесь с сотрудниками музея по телефону: 8931-246-5004 или напишите в редакцию «Комсомолки» по адресу spb-red@phkp.ru с пометкой «Кот Ося».