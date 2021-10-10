За двадцать лет до Пересильд и Шипенко: Первое российское кино в космосе планировали снимать еще в начале двухтысячных

Съемки должны были проходить на орбитальной станции «Мир» - в наши дни она уже выведена из строя и затоплена в океане. Фото: госкорпорация «Роскосмос»

Россия бросила космосу «Вызов». 5 октября к МКС проводили актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко – они должны провести на орбите 12 дней и за это время отснять материал для полнометражного фильма. Многие СМИ назвали это событие историческим. И мы не будем спорить. Только аккуратно напомним, что во многом «Вызов» - повторение пройденного. Попытка снять кино на орбите в нашей стране уже была – да какое кино!

ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ НАРОДНОГО АРТИСТА

Дело было в 1997 году. По словам автора идеи и режиссера Юрия Кары, «космический фильм» он задумал снять после того, как прочел роман знаменитого писателя Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры».

- Это книга о том, как ученый-генетик проводит эксперименты на беременных женщинах и выясняет, что некоторые из их будущих детей не хотят появляться на свет – особенно если матери живут в каких-то беспокойных районах, в зонах боевых действий и так далее, - вспоминает Юрий Кара. – На лбу у таких женщин, когда герой их облучает специальным излучением, появляется светящаяся метка – то самое «тавро Кассандры». Закончив опыты на Земле, герой летит в космос, облучает всю планету и понимает, что количество детей, не желающих рождаться, настолько велико, что это грозит вымиранием человечества. После этого он отказывается возвращаться и объявляет себя космическим монахом.

Фильм должен был рассказывать о космонавте, который отказывается возвращаться на Землю и становится космическим отшельником. Фото: из личного архива Владимира Стеклова

Изначально кино хотели снимать на Земле – построить декорации орбитальной станции «Мир» и «отыграть» все действие там – однако победила тяга к реализму. Идею поддержал Государственный комитет по кинематографии, и в результате появился уникальный проект, который мог стать по-настоящему культовым.

- В какой-то момент нашими грядущими съемками заинтересовался сам Джеймс Кэмерон, - вспоминает Юрий Кара. – Он даже специально приезжал в Москву, чтобы якобы взять интервью у вдовы Юрия Гагарина, главы «Роскосмоса» Юрия Коптева и у меня.

По словам Юрия Кары, Кэмерон пытался договориться с «Роскосмосом», чтобы полететь на «Мир» вместо россиян. Но ему, как иностранцу, выставили заоблачный счет – 20 миллионов долларов – и затея сошла на нет.

Пробы актеров на главные роли развернулись в Институте медико-биологических проблем в Москве – и это были, пожалуй, самые необычные пробы за кинематографа. Потому что проверялись даже не столько актерские способности, сколько выносливость и состояние здоровья.

- Обязательным этапом кастинга была проверка на центрифуге, - рассказывает режиссер. –Справлялись, конечно, далеко не все. Один актер из Театра сатиры даже пережил в центрифуге клиническую смерть. Слава богу, все обошлось благополучно.

Владимир Стеклов и Александр Калери. Фото: из личного архива Владимира Стеклова

КАШПИРОВСКИЙ ТОЖЕ ПРОСИЛСЯ НА ОРБИТУ

Первый, к кому обратился Кара с предложением принять участие в съемках космического кино, был Николай Еременко-младший – звезда культового советского боевика «Пираты ХХ века», лидера проката 1980-го года. Однако Еременко, едва услышав про космос, сразу и наотрез отказался.

А были и весьма необычные кандидатуры.

- В самый разгар проб пришел Анатолий Кашпировский и потребовал допустить его до испытаний, - рассказывает режиссер. – Рассказал, что у него будет миссия двойного назначения: кроме съемок в кино он еще хотел провести эксперимент – телепатически, с орбиты, воздействовать на беременную женщину в Японии, чтобы обеспечить ей безболезненные роды. Когда я ему отказывал, у меня волосы на голове шевелились – а ну как возьмет и проклянет? Но вроде бы обошлось.

Пробовался в «космическое кино» и Валерий Леонтьев. Изначально его привлекли, чтобы написать к картине музыку, но певец попросил его испытать. Однако не срослось – Леонтьев успешно выдержал все тесты на состояние здоровья, а вот с центрифугой не справился.

- Еще я пробовал пригласить в проект голливудских звезд – Эмму Томпсон и Уиллема Дефо, - вспоминает Юрий Кара. – С Дефо разговор как-то не заладился – услышав про космос, он сразу заявил, что у него и на Земле дел хватает.

С Эммой Томпсон Кара попробовал схитрить: заявил ей, что планируется романтическая история про одинокого космонавта – красивая и предельно целомудренная, без эротики и секса. Но оскароносная актриса отреагировала неожиданно: она расстроилась и ответила: «Как не будет секса в космосе? Это же самое интересное!»

Владимир Стеклов честно отработал практически всю предполетную подготовку и получил полетный допуск. Фото: из личного архива Владимира Стеклова

ТРЕНИРОВАЛСЯ НАРАВНЕ С КОСМОНАВТАМИ

В конце концов после долгих проб и поисков на главную мужскую роль утвердили Владимира Стеклова – современному зрителю он больше всего известен по сериалам «Кадетство» и «Молодежка». А на главную женскую роль (на этапе написания сценария в фильм включили женщину, которую подсылают к герою с Земли, чтобы заставить его покинуть станцию «Мир») – Ольгу Кабо. Последнюю, впрочем, в конце концов из сценария вычеркнули – руководство «Роскосмоса» настояло на том, что в экипаже обязательно должно быть двое профессиональных космонавтов. Так что функции персонажа Ольги Кабо перешла в итоге к бортинженеру «Союза ТМ-30» Александру Калери, уже имевшему за плечами один космический полет.

И началась подготовка.

- Володя Стеклов целый год прожил вместе с нами в Звездном городке, - рассказал «КП» летчик-космонавт Сергей Залетин, который входил в состав экспедиции в качестве командира экипажа. - Он наравне с нами тренировался, осваивал космические дисциплины. Конечно, никакой серьезной роли в полете у него не было – во время старта, например, задача перед Володей, хоть он и сидел в кресле второго бортинженера, ставилась одна: надеть скафандр и сидеть, не шевелясь – но тем не менее он получил вполне качественную летную подготовку. По крайней мере он мог без труда ориентироваться на станции – так, чтобы и свое дело делать и основной работе не мешать.

Актера готовили серьезно: он, в частности, прошел полный курс тренировок на модифицированном самолете Ту-104, имитирующем невесомость. Фото: из личного архива Владимира Стеклова

Сам Владимир Стеклов признается: над предложением Юрия Кары отправиться на станцию «Мир» он даже особо не размышлял.

- Я помню, Юрий Владимирович встретился со мной и сказал: «планируем новый фильм. По актерским навыкам ты подходишь, я в этом не сомневаюсь, но есть одна небольшая сложность. Надо будет в космос полететь», - смеется актер. – Ну а я и согласился. Характер такой, наверное – привык думать, что человеку никогда не удастся полететь, если он не будет прыгать со скал.

«КОГДА УВИДЕЛ РАСПИСАНИЕ – ПОДУМАЛ, ЧТО НЕ ВЫДЕРЖУ»

Как вспоминает Владимир Стеклов, подготовка велась в строгом соответствии с регламентом: сначала медкомиссия, потом – зачисление в кандидаты в космонавты, долгие месяцы обучения, сначала в составе группы, потом – уже в составе экипажа.

- Чего у нас только не было: конструкция и компоновка станции «Мир», конструкция и компоновка транспортного корабля «Союз», отработка внештатных ситуаций, включая приземление на водную поверхность, системы обеспечения жизнедеятельности, тренировки наземные, тренировки морские и многое, многое другое, - вспоминает актер. - Одной только теории набралось на 600 с лишним часов. Я когда увидел свое расписание на первый учебный день в группе, даже сначала рассмеялся, а дома сказал, что вот это я, пожалуй, не выдержу – первой парой стояли основы космической навигации! Я даже так сразу и не скажу, что для меня было самым сложным или необычным. Все было сложно. И все необычно.

Впрочем, премудрости космической науки Владимир Стеклов схватывал на лету. Преподаватель тех самых основ космической навигации как-то даже сказал ему: «штурмана я, конечно, из вас не сделаю, а вот хорошо подготовленного человека – вполне».

- Очень помогало еще и то, что на меня никто – ни в группе, ни в экипаже – не смотрел свысока, - признается актер. – С Сергеем Залетиным и Александром Калери мы вообще сошлись очень быстро, практически сразу нашли общий язык. Сережа, у которого это должен был быть первый полет, однажды сказал: «Ничего не бойся и не волнуйся! Я – такой же теоретик, как и ты». Хотя это, конечно, была неправда – он готовился к полету десять лет.

Для актера даже успели изготовить скафандр по индивидуальной мерке. Фото: из личного архива Владимира Стеклова

ПОСЛЕ СКАНДАЛА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ ВСЕ РУХНУЛО

Снимать планировали на профессиональные камеры Betacam, одни из самых современных на тот момент – они входили в штатное оснащение станции «Мир». В роли операторов должны были выступать сами космонавты.

Бюджет картины, вспоминает Юрий Кара, к моменту старта предполетной подготовки оценивался более чем в 100 миллионов долларов, но в один момент все рухнуло.

По словам Юрия Кары, накануне старта по телевизору прошла передача, в которой «космическое кино» громили на чем свет стоит: осуждали «непомерно раздутый бюджет» и критиковали «Роскосмос» за то, что он занимается глупостями в ущерб научной работе.

Но, как бы то ни было, когда уже все было готово, когда Владимир Стеклов прошел все тренировки и в составе экипажа сдал комплексный экзамен на допуск к полету (для него даже успели пошить скафандр и изготовить индивидуальное летное кресло), финансирование картины внезапно прервалось. И проблемы посыпались одна за другой. В итоге всего за неделю до старта руководство «Роскосмоса» объявило, что Стеклов никуда не летит, и никакого кино в космосе не будет.

- Меня вызвал начальник Центра подготовки космонавтов генерал-полковник Климук и сообщил, что киногруппа не выполнила свои обязательства по контракту – не оплатила полет, - рассказывает Владимир Стеклов. – А в заключении высказался примерно так: «вы не представляете, насколько мы рады и насколько нам в то же время за вас грустно». Обидно ли мне было? Вы знаете, я на этот вопрос предпочитаю не отвечать. Могу только сказать, что я все сделал правильно, все испытания выдержал и получил ни с чем не сравнимый опыт – такой, которого не было и быть не могло у моих многочисленных коллег. А что так сложилось… слушайте, время ведь было еще такое – сложное, непостоянное. Тот же Климук мне признался, что при СССР хватило бы простой политической воли, чтобы в космос полетел – не актер даже – а просто советский человек. Но СССР не было на тот момент уже девять лет, законы работали другие, так что вот как-то так все и сложилось.

P.S. Юрий Кара в итоге ушел из проекта, и его подхватил продюсер Александр Сорокин. Сценарий переписали и в 2004 году многострадальное кино все-таки вышло. Под новым названием: «Воры и проститутки: приз – полет в космос». Космические съемки заменили павильонными, от глубокой идеи, вокруг которой все изначально вращалось, не осталось и следа. Как итог – один из самых сокрушительных провалов, которые только видел отечественный кинематограф. Картину громили все профессиональные критики, а уже в наши дни ее рейтинг на сайте «Кинопоиск» составляет 1,9 баллов из 10.

Несостоявшийся экипаж: Стеклов, Залетин и Калери. Фото: из личного архива Владимира Стеклова

КСТАТИ

Вместо актера на МКС улетели книги и мешок тульских пряников

Полет, к которому готовили Стеклова в итоге состоялся, но без актера. Сергей Залетин и Александр Калери улетели вдвоем.

- Все предметы ля полета подбираются в том числе и по весу, это очень важно, от этого зависит балансировка корабля, - вспоминает Сергей Залетин. - И вес космонавтов в этой системе тоже учитывается. И вот снимают Володю. У нас буквально за несколько дней до старта внезапно возникла «лакуна» по весу в несколько десятков килограмм. Все заново пересчитывать времени не было, поэтому начальство подумало-подумало, да и просто отменило ограничения для личных вещей. Вернее, не отменило, а смягчило – нам разрешили взять с собой не полтора килограмм, а по десять килограмм на брата!

Так что в космос Залетин и Калерия летели затаренные под завязку. Взяли с собой книги – целые собрания сочинений – спиртное, памятные сувениры, фотоальбомы, мешок тульских пряников, несколько банок меда. Ничего подобного в космонавтике никогда больше не случалось.

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