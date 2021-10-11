Умер Руслан Захаров, знаменитый конькобежец из Санкт-Петербурга / Фото: Союз конькобежцев России

На 24-м году жизни трагически умер Руслан Захаров, известный конькобежец из Санкт-Петербурга. Молодой спортсмен погиб 10 октября 2021 года в Хабаровске во время утренней пробежки. Его сбил грузовик. Об этом рассказали в Союзе конькобежцев России.

- В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира Руслан Захаров. Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана, - рассказали в Союзе.

Трагедия произошла ранним утром, в 6:10 часов, в Хабаровске. За рулем Toyota Dyna находился 26-летний водитель, который сбил Руслана, бежавшего по обочине. С места аварии Руслана госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы, однако он скончался. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

Руслан Захаров подавал очень большие надежды в спорте. Он был победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России.

О времени и месте прощания со спортсменом будет сообщено позже.