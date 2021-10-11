«ЛенРусСтрой» заселяет дома в ЖК «Новое Горелово». Фото: пресс-служба «ЛенРусСтрой».

11 октября стартовала выдача 770 ключей от квартир многоквартирного дома в ЖК «Новое Горелово». Компания передает ключи новоселам за месяц до заявленной даты сдачи, это позволит новоселам сэкономить время и деньги.

Все происходит по принципу: «заезжай и живи», то есть хозяева смогут переехать в свою квартиру в день, когда завершится передача ключей их парадной. Большинство квартир передается с готовой чистовой отделкой, она идет в подарок к покупке квартиры. В жилых «квадратах» уже побывал клининг и они полностью готовы к заселению. Вместе с новоселами квартиру принимают специалисты всех направлений компании. Около 40 человек во время приемки готовы устранить все недочеты, если такие возникнут.

В корпорации «ЛенРусСтрой» гордятся двумя показателями – процентом принятых с первого раза квартир – их более 95% и повторными и последующими покупками – 60%. Большинство клиентов компании остаются с ней навсегда, это «клиенты на всю жизнь».

16 этажный дом 17/2 на улице Современников - семейный, здесь нет студий, почти половина квартир однокомнатные, 266 – 2-х комнатных, 112 – трехкомнатных. Здесь 10 сквозных парадных, просторные входные группы, оптимальное количество квартир на этаже: от 4 до 6.

Фото: пресс-служба «ЛенРусСтрой».

К 2022 году в ЖК «Новое Горелово» будут работать 2 школы и 3 детских сада. Подземный и надземный паркинги на 160 и 499 мест соответственно. Бульвар на 450 м и плейхаб (развлекательно-игровое пространство) 4,5 га.

Корпорация «ЛенРусСтрой» реализует проект комплексного освоения территории площадью 45,39 га в несколько этапов. В его рамках будет построено около 300 тыс. кв. м жилой площади. ЖК «Новое Горелово» представлен 12 домами высотой до 16 этажей. В комплексе есть большой выбор квартир, от студий до четырехкомнатных различных планировок, площадью от 24 до 99 кв. м. К концу 2022 года СК «ЛенРусСтрой» завершит строительство всего комплекса.