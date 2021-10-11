Вместо 10 миллионов - билеты банка приколов: Как полицейские выкупали похищенную беременную жену бизнесмена после недельного плена

Женщина неделю провела в плену

«Срочно собери 10 миллионов рублей. Все серьезно. Когда соберете, пишите сюда». Это сообщение поставило в тупик 46-летнего бизнесмена из Ленобласти Александра. За несколько часов до этого он узнал, что его супруга пропала. Собралась ночью, села в свой БМВ и укатила в темноту. Телефон 36-летней Олеси был выключен и лишь иногда появлялся в Сети, посылая очередные сообщения с требованиями выкупа. Все осложнялось тем, что Олеся была на пятом месяце беременности. И каждый день, проведенный в плену, для нее и семьи мог обернуться трагедией. Женщина провела в плену неделю, пока ее не вызволили сыщики. О том, как проводилась секретная спецоперация - в материале "КП".

СЛАЛ ФОТО ЗАЛОЖНИЦЫ И ТРЕБОВАЛ 10 МИЛЛИОНОВ

36-летняя Олеся жила в деревне Большие Колпаны в Ленинградской области. Женщина зарабатывала на SMM. Вела безобидную страницу в Интернете, рассказывая о том, как правильно вести социальные сети и привлекать новых клиентов. По большей части Олеся писала о любви, сильных женщинах и счастье. В последнее время она оставила работу и готовилась к рождению ребенка. На ее странице красовался статус: «Да здравствует новая эпоха в моей жизни».

Олесю опекал ее гражданский супруг – 46-летний предприниматель из Ленобласти Александр. Коммерсант занимается установкой печей, котлов, дымоходов и каминов в Ленинградской области. Средний ценник - 60 тысяч рублей. Никакого негатива, крупных ссор и громких конфликтов в его жизни в последнее время не было. Да и бизнес не настолько крупный, чтобы похищать его красавицу-жену.

Жена бизнесмена рассказала, что похититель шантажировал ее родителей Фото: СОЦСЕТИ

Многие даже шептались, мол - сбежала дама и решила напоследок заполучить 10 миллионов рублей на хорошую жизнь. Но родные в это не верили. У них была только одна версия – похищение.

- Олеся пропала и не выходит на связь, ориентировку давать на ее розыск не нужно. Лучше получить на это разрешение у следствия, - сухо делились с «КП» родственники пропавшей.

И вскоре их мрачные догадки подтвердились. BMW 320 Х-Drive пропавшей Олеси нашли неподалеку от дома – на соседней улице. С автомобиля были скручены номера. Обследование салона не дало ни единой зацепки. Полицейским и семье оставалось лишь ждать, когда телефон снова появится в Сети. И вскоре коммерсанту пришло новое сообщение с требованием выкупа.

Следователи к тому момент уже возбудили уголовное по статье «Убийство». Поэтому Александр, сомневаясь, попросил выслать фото супруги. Оно окончательно разбило все иллюзии. На снимке сидела Олеся с листом бумаги, на котором была дата сделанного снимка.

Женщина была жива! Даже отвечала через сообщения на вопросы, ответы на которые знала только она. Поэтому оперативники стали готовиться к спецоперации.

Жена бизнесмена рассказала, что похититель шантажировал ее родителей Фото: СОЦСЕТИ

- Деньги должна передать ее мать. Встреча у станции метро, - гласило следующее сообщение от похитителя. Неизвестный намекал, чтобы родственница похищенной была одна – без слежки. Сначала назначил встречу у "Гостиного двора", затем на "Василеостровской".

Телефон появлялся в Сети и тут же пропадал. Выследить его геолокацию силовики не успевали. Похитители каким-то образом блокировал сигнал… Поэтому силовикам ничего не оставалось, как сделать вид, что деньги собраны, и мать готова их передать. Но похититель на встречу не пришел – судя по всему, проверял – нет ли за ней слежки.

«МЕНЯ ТУТ НЕДЕЛЮ ДЕРЖАЛИ В ПЛЕНУ!»

Новая встреча была назначена уже у метро «Политехническая». Все проходило под чуткой слежкой уголовного розыска. По их совету родные набили сумку деньгами. Но похитителя ждал сюрприз – вместо настоящих 10 миллионов рублей выкуп ему собрали … «билетами банка приколов».

- На встречу с вымогателем пошла мать пропавшей женщины, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Сложность полицейской операции заключалась в том, что на встречу мог прийти не сам преступник, а лишь посредник-курьер, и его задержание ставило под угрозу жизнь пропавшей женщины. Несколько раз, поменяв место встречи, злоумышленник остановился на станции метро «Политехническая». Во дворе соседнего дома на скамейке должна была состояться передача денег.

Мать Олеси пришла туда одна, но только формально. За ней все это время скрытно следили спрятавшиеся сыщики уголовного розыска. Похититель все продумал до мелочей. На встречу он приехал на … велосипеде! Проезжая мимо, схватил сумку с деньгами и ударил по педалям.

Похитителем оказался обиженный риэлтор

Но он даже не подозревал, что полицейские вели его до самого конца.

- Со всей осторожностью оперативниками было организовано скрытое наблюдение за курьером, - делятся в полиции. - В соседнем квартале он пересел в автомобиль «Волга» и стал пересчитывать полученные деньги. К этому моменту сыщики уже поняли, что никакого посредника нет, а курьер и есть предполагаемый похититель.

Тут его взяли. Стали обыскивать, а в карманах – две связки ключи: одна от БМВ похищенной, вторая от съемной квартиры в Мурино, где всю неделю преступник и держал жертву. Пока одни сыщики допрашивали задержанного, вторые понеслись в квартиру к заложнице. Во время освобождения от пережитого у нее случилась истерика.

- Меня здесь неделю уже держат, - рыдала женщина. – Я просто беременная еще. Он шантажировал моих родителей.

Все нормально мы его задержали, мы полиция, - успокаивали полицейские женщину.

- Мне не верится вообще. Меня просто из дома похитили и держали тут. Вы можете мне помочь? – продолжала плакать женщина. – Вы что скажете, я все сделаю.

- Попейте водички, - вздыхали сыщики.

«ОНИ МНЕ НЕ ВЕРНУЛИ ДОЛГ!»

Задержанным оказался 51-летний Ришат, родившийся в Татарстане. При задержании он быстро объяснил свой выбор жертвы.

- Мужики, да они меня кинули на деньги, а сам я весь в долгах, как в шелках, - выдохнул Ришат.

У женщины была истерика, когда ее освободили Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оказалось, что в Петербурге Ришат какое-то время работал риэлтором. Помогал и коммерсанту, но денег за свои услуги якобы не получил. Тогда он и решил отомстить. План мести готовил долго, изучил адреса, привычки жертвы и даже методы, как не попасться полиции.

- Ришат пришел к ним, когда мужа не было дома, - рассказал «КП» источник. – Он незаметно отжал в окно и проник внутрь. Беременная женщина была одна. Он спросил: «Есть ли деньги дома». Она сказала: «Нет». Тогда он ее связал хомутами, надел на голову шапку вязаную, вывел из дома и посадил в ее авто. Отвез на некоторое расстояние, пересадил в свою машину и увез на съемную квартиру.

Что еще интереснее – телефон похищенной Ришат оборачивал в фольгу, чтобы полицейские на засекли сигнал геолокации.

Про долги же Ришат не врал. Какое-то время он жил в Нижневартовске, пытался строить там бизнес. На человека с той же датой рождения и ФИО там было зарегистрировано три фирмы – одна из них аренда и лизинг коммерческих помещений, вторая – зрелищно-развлекательная деятельность. Судя по всему, бизнес в гору не пошел. Ришат частый гость списков должников, в банках он и вовсе внесен в «стоп-лист» по кредитам. В 90-е уже был судим за кражу с проникновением. К нему много претензий и у ГИБДД – нарушения и ДТП фиксировали даже в соседних регионах – Свердловской и Челябинской областях.

Сейчас же Ришату точно не придется беспокоиться о своих долгах. На него уже возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Но к ней могут добавить и другие, следователи проверяют информацию о том, что преступник якобы заставлял беременную оголяться.

- В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - поясняют в СУ СКР по Ленобласти.

Однако вместо тюрьмы мужчина может вполне уехать в психиатрическую лечебницу. У него нашли дневник со странными записками, где он делится, что он «медоед, все ему должны подчиняться» и прочий бред.

- Я могу судить лишь по тем записям, которые видел в его дневнике, - поделился с «КП-Петербург» психиатр Артем Гилев, изучивший записи дневника. - Можно предположить, что у автора строк нарушение мышления, которое связано с расстройством психики. Хроническое оно или острое, вызванное психоактивными веществами, сказать сложно.

Сама же Олеся и ее супруг свои телефоны отключили. Женщина хочет провести время со своими родителями, которые целую неделю молились о ее возвращении. Ее жизни сейчас уже ничего не угрожает.